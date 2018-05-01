Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YSK'ya ilginç seçim soruları; Gelin almada sorun olur mu?

Partiler kadar vatandaşları da seçim telaşı sardı. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili akıllarında soru işareti olan vatandaşlar, YSK’yı soru yağmuruna tuttu.

01 Mayıs 2018 Salı 11:13
YSK'ya ilginç seçim soruları; Gelin almada sorun olur mu?

Kimisi seçim gününe denk gelen düğün tarihi ile ilgili, kimisi de seçim günü oy kullanacağı şehirde olamayacağı için yardım talebinde bulundu. Vatandaşların YSK’ya gönderdiği mailler arasında dikkat çeken soru ve talepler şöyle:

İSPANYA GEZİSİNE GİDİYORUM

* 18-25 Haziran arasında İspanya gezisinde olacağım. Yurt dışına çıkmadan havaalanında oy kullanma imkanım var mı? Ya da konsoloslukta oy kullanabilecek miyim? Yurt dışında oy kullanabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

* İstanbul’da oturuyorum. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde memleketim Elazığ’da olacağım. Oyumu orada kullanabilir miyim?

GELİN ALMADA SAKINCA OLUR MU?

* Oğlum için kız evinin bulunduğu İzmir Menderes’te belediye düğün salonunda 23 Haziran akşamı düğünümüz var. Ertesi günü de yani seçim günü geleneklere uygun "gelin alma" töreni (çalgılı) yapılacak. Yasal bir sakıncası olur mu?

* 23 Haziran’da Nevşehir’de yemekli düğünüm olacaktı. Yeni seçim gününe göre benim düğünümle ilgili bir sorun var mı?

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:13
  1. Nevşehir
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. YSK
  6. Yüksek Seçim Kurulu
  7. 24 haziran seçimleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız, vurulursunuz
    1. ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız,..
    2. ABD vermedi, yerlisini yaptık!
    3. ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız,..
    4. Eller semaya kalktı, 'Berat'ımız için...
    5. Fehmi Koru elindeki seçim anketinin..
    6. YÖK'ten Türkoloji bursu
    7. İnanılmaz kaza! Metrobüs çocuğa çarptı
    8. YSK'ya ilginç seçim soruları; Gelin..
    9. Elon Musk'ın işe alım kriteri! Bilmece..
    10. Amerika'nın vergi erteleme kararı,..
    11. Igor Tudor 1 puan Fatih Terim 10 puan
    12. Emine Erdoğan, Taşkent Sanat..
    13. Kore barıştı petrol fiyatları ucuzladı
    14. 'Ekonomi paketi yaraya merhem olacak'
    15. Şaka değilmiş! Kocasının araçla..
    16. İstanbul'da metrobüse kaçak girmeye..
    17. 'Pire Ferhat' aday adayı oldu!
    18. Osmaniye'de kalp krizi geçiren 23..
    19. 7500 TL maaşı duyan İstanbullu oraya..
    20. Konya'da sürücü kalp krizi geçirdi,..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın