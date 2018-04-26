YSK'nın HÜDA-PAR kararı yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Hür Dava Partisi'nin (Hüda-Par) 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine girmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Hüda-Par'ın oy verme günü olan 24 Haziran'dan 6 ay öncesinde yurt genelinde 41 ilde teşkilatlanma koşulunu sağladığı belirtildi.

Partinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerinin öngördüğü koşullara sahip olduğunun tespit edildiği, bu nedenle 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine katılma koşullarını taşıdığının anlaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, 22 Nisan'da ilan olunan siyasi partilerin yanı sıra Hüda-Par'ın da 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılabileceği kaydedildi.