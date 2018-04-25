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YSK'nın açıklamasına HÜDA-PAR'dan cevap!

YSK'nın HÜDA-PAR'ın 24 Haziran seçimlerine katılabileceğini açıklamasının ardından Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan değerlendirme geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:15
YSK'nın açıklamasına HÜDA-PAR'dan cevap!

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasına ilişkin, "Geç verilmiş bir karar oldu. Bu anlamda bir sıkıntı oluşmadı değil ama geç de olsa hakkımızın teslim edilmiş olması sevindiricidir." dedi.

Yapıcıoğlu, AA muhabirine, parti olarak 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin YSK'ye yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasını değerlendirdi.

"GEÇ VERİLMİŞ BİR KARAR OLDU"

Bugün akşam saatlerinde başvurularının olumlu sonuçlandığı bilgisinin genel merkeze ulaştığını aktaran Yapıcıoğlu, "Geç verilmiş bir karar oldu. Bu anlamda bir sıkıntı oluşmadı değil ama geç de olsa hakkımızın teslim edilmiş olması sevindiricidir. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Başından beri parti olarak seçimlere girme yeterliliğine sahip olduklarını bildikleri için YSK'nin kararına rağmen seçime girecekmiş gibi hazırlıkları sürdürdüklerini ifade eden Yapıcıoğlu, "Yapmamız gereken işlemleri yaptık. Bundan sonra da o süreç devam edecek. Zaten aylardır seçime hazır olan bir partiydik. Eksik olan birkaç formaliteyi de yani zamanlı olan şeyleri de verilen zaman içerisinde yapacağız. Aday başvuru sürecini zaten başlatıp, ilan etmiştik. Biz adaylık başvurularını 10 Mayıs'a kadar almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcıoğlu, adaylık başvurusunda bulunacaklardan il ve ilçe idare kurullarında görevli olanlar ile devlet memurlarının yarın saat 17.00'ye kadar istifa etmeleri gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 22:15
  1. Zekeriya Yapıcıoğlu
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. Hür Dava Partisi
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  5. Milletvekili
  6. Hüda-Par
  7. Ysk

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