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Gündem YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
Gündem

YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar

Yeniakit Publisher
2024-04-07 14:18:00 -
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Siirt ile Samsun'un Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü ilçeleri ile Mardin'in Dargeçit, Kocaeli'nin Körfez, Adıyaman'ın Besni ilçeleri için siyasi partilerin yaptığı başvuruları değerlendirerek karara bağladı.

YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Kurul bu kapsamda, bugünkü toplantısında, Siirt ili belediye başkanlığı seçim sonuçları ile bazı ilçelerle ilgili itirazları değerlendirdi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti, Siirt'te, DEM Parti adayı Sofya Alağaş'ın kazandığı belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti'nin Siirt'te seçimlerin yenilenmesini talebini kabul etmedi.

YSK, CHP'nin Adıyaman'ın Besni, Yeniden Refah Partisinin ise Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin iptali taleplerini de reddetti.

MHP'nin Samsun Salıpazarı, CHP'nin Kocaeli Körfez ilçesi belediyesinde oylarının yeniden sayımı talepleri de YSK tarafından reddedildi.
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Yeniden Refah Partisinin, Samsun Vezirköprü ilçesi belediye başkanlığı seçiminin ya da mazbatayı alan başkanının mazbatasının iptali için yaptığı başvuru da YSK tarafından kabul edilmedi.

YSK, DEM Parti'nin, Mardin İl Seçim Kurulunun Dargeçit ilçesinde oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına yaptığı itirazı da görüştü. İl Seçim Kurulunun kararını kaldıran YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul etti. İlçede oylar yeniden sayılmayacak.

 

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