  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel YSK'den baro seçimleri ve siyasi parti kongrelerine ilişkin karar
Aktüel

YSK'den baro seçimleri ve siyasi parti kongrelerine ilişkin karar

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:12:45 -
YSK'den baro seçimleri ve siyasi parti kongrelerine ilişkin karar

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar verdi.

Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Koronavirüs Ek Tedbirleri" konulu genelgeyle, bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiğini hatırlatarak söz konusu tarihlerde siyasi parti kongreleri ve baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda Kuruldan görüş istedi.

YSK, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmadığına hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi
Dünya

Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi

Azerbaycan topraklarını işgal etmek için saldırı başlatan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ne ülkesi içinden ne de yurt dışından aradığı ..
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
Dünya

150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı

ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uça..
İmamoğlu’ndan İsmail Saymaz’a ‘cuk diye’ oturan hediye: Dansöz tablosu
Gündem

İmamoğlu’ndan İsmail Saymaz’a ‘cuk diye’ oturan hediye: Dansöz tablosu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İsmail Saymaz’ı ziyaret ederek ‘dansöz’ tablosu ve ‘Nutuk’ hediye etti. İmamoğlu’nun hediyesi Saymaz’ın en bi..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay