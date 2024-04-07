  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem YSK’dan yeniden sayım açıklaması!
Gündem

YSK’dan yeniden sayım açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:02:00 -
YSK’dan yeniden sayım açıklaması!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye genelindeki birçok itiraz ve yeniden sayım taleplerine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaşıyor.

CHP'nin İstanbul Bahçelievler'de oyların yeniden sayım talebi reddedildi. Ümraniye ve Pendik'te de yeniden sayım talep etti, reddedildi. CHP, Avanos Belediye Başkanlığı seçiminde yeniden sayım talep etti, reddedildi.

AK Parti, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun sandıkların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti. YSK 3 ilçe için kabul etti. Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da yeniden sayım olmayacak. Ancak; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye'de Ak Parti'nin talebi reddedildi.

DEM Parti, Bitlis Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yeniden sayım talep etti, reddedildi.

Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı! YSK'dan flaş karar
Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı! YSK'dan flaş karar

Gündem

Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı! YSK'dan flaş karar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider
YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider

Gündem

YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider

AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi
AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi

Gündem

AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi

YSK, Van'daki kararın sebebini açıkladı
YSK, Van'daki kararın sebebini açıkladı

Siyaset

YSK, Van'daki kararın sebebini açıkladı

YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar

Gündem

YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23