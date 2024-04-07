YSK’dan yeniden sayım açıklaması!

CHP'nin İstanbul Bahçelievler'de oyların yeniden sayım talebi reddedildi. Ümraniye ve Pendik'te de yeniden sayım talep etti, reddedildi. CHP, Avanos Belediye Başkanlığı seçiminde yeniden sayım talep etti, reddedildi.

AK Parti, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun sandıkların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti. YSK 3 ilçe için kabul etti. Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da yeniden sayım olmayacak. Ancak; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye'de Ak Parti'nin talebi reddedildi.

DEM Parti, Bitlis Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yeniden sayım talep etti, reddedildi.