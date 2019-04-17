YSK'dan MHP'nin itirazına ret! YSK, MHP'nin Kars'taki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Kars'taki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti. YSK, MHP'nin itirazını reddetti MHP, Kars'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu. YSK, MHP'nin itirazını reddetti. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na da itirazda bulunmuştu. Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 167 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 192, MHP'li aday Nazik ise 10 bin 954 oy almıştı.

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