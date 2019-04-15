YSK'dan flaş 'Maltepe' uyarısı! YSK uyardı: Maltepe İlçe Seçim Kurulu termal sayısı arttırılması kararını toplanarak alacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar üzerine, Maltepe İlçe Seçim Kurulu 7 üye toplanıp karar verecek. Hakim tek başına karar alamayacak. Ayrıntılar geliyor...

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