YSK’dan 4 yeni karar! Seçim günü bunlar yasak

Buna göre, seçime katılma yeterliliğine sahip, seçmen kütüğe verebilecek siyasi partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi olarak belirlendi.

SEÇİM YASAKLARI

Seçim günü uygulanacak yasakların belirtildiği 306 numaralı karara göre, seçimin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak. 24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek. Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Yayınlar saat 21.00'den itibaren serbest olacak ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

GENÇ VEKİLE ASKERLİK TECİLİ

Türkiye, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçime gitmeye hazırlanırken, yeni dönemde TBMM’de milletvekili yaş ortalaması da düşecek. Anayasada yapılan "18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir" değişikliği uyarınca gözler genç vekil adaylarında olacak. Milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle en çok tartışma konusu olan genç vekillerin askerlik durumu da önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 18 yaşında milletvekili seçilenlerin askerliklerine 'tecil' düzenlemesi getirilecek. Erdoğan, 18 yaşındaki vekillerle ilgili 'askerlik' eleştirileri karşısında daha önce, "Gerekirse bedelli askerlik gibi farklı bir yasal düzenleme de yapılabilir", "Yahu 7 milyon gencin tamamı Meclis'e mi girecek? Bunları askerlikten muaf tutarsın olur biter" demişti.

VATANİ GÖREV, VEKİLLİK BİTTİĞİNDE BAŞLAYACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, seçimlerin 24 Haziran’a alınmasıyla birlikte aciliyet kazanan düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'erteleme ve tecil hakkı' verilmesinde karar kıldı. Düzenleme de KHK’ya bu yönde konuldu. Buna göre, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, milletvekili olup askerlik yapmamış olan gençler, milletvekilliği görevi bittikten sonra askerlik yükümlülüklerini yerine getirecek. Genç yaşta Meclis’e girecek olanlar bu görevlerini bitirdikten sonra askere gitmek zorunda kalacaklar. Erdoğan son toplanan AK Parti MKYK toplantısında bedelli askerliğin gündeme getirilmesi üzerine, bu taleplere olumlu bakmadığını ifade etmişti.

BAKAYA ADAY OLAMIYOR

Genç vekiller için tecilli askerlik düzenlemesi, TSK'dan 3 bin ihracın yer alacağı KHK ile aynı torbada olacak. 18 yaş düzenlemesiyle birlikte anayasadan askerlik yapma zorunluluğu çıkarılmakla birlikte 'askerlikle ilişiği olanların' milletvekili seçilemeyecekleri hükmü de girmişti. Dolayısıyla askerliğini yapmadan aday olanların yoklama kaçağı veya bakaya gibi durumlarının bulunmaması, fiilen askerlik yapıyor olmaması ya da askerliğini tecil ettirmiş olmaları gerekiyor. Halen askerlik; eğitim, yurtdışında oturum ve sağlık durumu gerekçeleriyle tecil edilebiliyor.