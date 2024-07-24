YSK'da kader anı! Tercih ipuçları

2024-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran on binlerce aday için en önemli ikinci adım olan tercih maratonu başlıyor. Üniversiteye adım atmanın kritik aşamalarından biri olan YKS tercih süreci, geleceğin şekillenmesinde büyük bir rol oynarken, hem akademik hem de profesyonel yaşamın da temelini oluşturuyor. Uzmanları ve tercih danışmaları, doğru ve bilinçli bir tercih listesi oluşturulması için dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Seveceğiniz bölümü yazın

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, öğrencilerin gelecekte kendilerini nerede görmek istediklerine ve hayallerine uygun tercih yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Bölüm veya program tercihi yaparken kaç puan alındığından öte başarı sıralaması göz önünde bulundurulmalı. Geleceğin mesleğinden öte aslında şunu önemsiyorum. Somut olarak yazılımcı ya da psikolog olsun gibi bir tercihin ötesinde çocuğun ilgisi, yeteneği, hayalleri ile kendisini gelecekte nerede görmek istiyor, buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani iyi meslekten öte seçtiği meslekte iyi olmasını önemsiyorum. Ailelerin de kendi hayallerini değil, çocuklarının hayallerini gerçekleştirmelerine fırsat vermelerinde yarar var.”

Bu yıl listeyi geniş tutun

Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş Ayaz da, dijital mesleklerin kıymetli olacağını vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Listenizi oluştururken en çok istediğiniz bölümlerden başlayabilirsiniz. Bu yıl ilk 5 tercihinizi başarı sıranızın yarısı kadar üstünden başlatabilirsiniz. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık alanları ile hukuk ve psikoloji bölümlerinin tercih listelerinde en üst sırada yer almaya devam ediyor. Yazılım, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde son yıllarda artan taleplerle dijitalleşen dünyada yeni meslek alanları ortaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda bu yıl ÖSYM tarafından açılan robotik ve otonom sistemler mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, veri bilimi ve analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi bölümler tercih eğilimlerini değiştirmiş olacak.”

Yapay zekaya açık meslekler

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, adayların ilgi duydukları, yetenekleri olan alanla ilgili yükseköğretim programının güncel, yenilikçi teknik düzenlemeleri yapıp yapmadığı, uygulama becerilerini yapay zekaya uyumlu hale getirip getirmediği, soft beceriler denilen düşünme ve iletişim becerileri gibi becerileri iş alanında uygulama ile ilgili sunulan olanaklara dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

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