YSK Yusufeli’nde yerel seçimlerin yenilenmesine karar verdi

Artvin’in Yusufeli ilçesine CHP’nin 4 kısıtlı seçmen oy kullanmış gerekçesiyle itirazı YSK tarafından kabul gördü. Seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 3 oy farkla seçimi önde bitirdi. Bunun üzerine CHP,5 oy pusulasının kayıp ve şaibeli oy pusulalarının bulunduğu gerekçesiyle İlçe ve İl Seçim Kurulu’na farklı zamanlarda itirazda bulundular. İl Seçim Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, 2 şaibeli oy pusulası tespit etti. Fakat bu iki oy pusulasının aradaki üç farkı kapatamadı. Bu nedenle seçimin sonucu etkileyen bir durum olmadığı gerekçesiyle CHP’nin seçimin yenilenmesi talebini reddetti.

Bunun üzerine CHP’liler bu kez 4 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla tekrardan YSK’ya başvurdu. YSK’nın yaptığı inceleme itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesi kararı verdi.

Haberi Milletvekili Uğur Bayraktutan verdi

CHP’li avukatlar tarafından YSK’dan alınan kararı Yusufeli halkına CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan verdi. Bayraktutan yaptığı açıklamada, "Yusufeli’yle alakalı biraz önce YSK kararını verdi. Seçim tarihini 2 Haziran olarak belirlendi. Bu anlamda Yusufeli’mize, Artvin’imize hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir seçim tarihimiz var. Oradan çıkacak karara bütün Artvin halkının saygısı sonsuz olacaktır” dedi.

CHP adayı kararı sosyal medyadan duyurdu

CHP Yusufeli Belediye Başkan adayı Barış Demirci ise haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Demirci yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen seçimlerle ilişkili o akşamdan bu güne kadar hak hukuk mücadelemizi devam ettirdik. Geldiğimiz noktada seçimlerin yenilenme kararı alınmıştır ilçemize hayırlı olsun. Bu saatten sonra önümüzdeki seçimlere çalışma zamanı başlamıştır. ”