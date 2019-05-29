YSK ve Danıştay eski üyesine FETÖ'den hapis cezası FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan YSK ve Danıştay eski üyesi Ünal Demirci, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Danıştay üyesi Ünal Demirci'ye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Demirci'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Demirci ile avukatı katıldı. Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Demirci, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Demirci, örgütle bağlantısının bulunmadığını, çocuklarını FETÖ'ye ait okul ve yurtlara göndermediğini iddia etti. Demirci ve sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi. Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı. Ünal Dermici'ye, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı. Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Demirci hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağına hükmetti. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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