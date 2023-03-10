YSK takvimi başladı! Türkiye'ye resmen duyurdu: Seçim bu şekilde, böyle olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta seçim yapılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararını imzaladı. Karar Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yaklaşık 60 gün sonra sandık başına gidecek. Peki seçim takvimi nasıl olacak?

KAMU GÖREVLİLERİNİN İSTİFASI 16 MART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Seçim Kararını imzalamasının ardından toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasını ve seçimlerde Milletvekili aday adayı olacak olanlarla ilgili yaptığı açıklamasında YSK Başkanı Yener: “Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona erecektir.” dedi.

20 veya 21 Mart: YSK seçim takvimini başlatacak. Deprem sonrası ortaya çıkan durum nedeniyle mevzuat el verdikçe tarihler esnetilebilir.

21 Mart: Meclis’te grubu bulunan veya son seçimlerde tek başına yüzde 5 oy alan partilerin Cumhurbaşkanı adayı göstermesi için süre başlayacak. Aynı zamanda 100 bin imza toplayarak aday olacak yurttaşlar için de süre başlayacak.

22 Mart: Seçmen listeleri askıya çıkacak ve itiraz süreci başlayacak.

26 Mart: Partilerin cumhurbaşkanı adaylarının adaylık başvuruları için son gün.

30 Mart: Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi yayınlanacak.

1 Nisan: Seçmen listeleri askıdan inecek, yurt dışı seçmen kütüğünün sorgulanması süresi sona erecek.

2 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi yayınlanacak.

3 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

5 Nisan: 100 bin imzayla aday olacak yurttaşların YSK’ya başvuru yapması için son gün.

8 – 10 Nisan: Milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edilecek.

9 Nisan: İttifak ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yerleri belirlenecek.

Meclis’in seçim takvimine göre nisan ayına kadar çalışması, sonrasında seçim için tatile girmesi bekleniyor.

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