YSK seçime girecek parti sayısını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamayla seçimlere 36 partinin katılacağını duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısı öncesi, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz" demişti. YSK kararını verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçime 36 siyasi partinin katılacağını duyurdu. YSK oy verme saatlerinin 08.00-17.00 arası olduğunu duyurdu.
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