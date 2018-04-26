YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Pazar Günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile ilgili takvimi açıkladı. Seçime katılacak 11 parti hazırlıklara başlamak için, YSK'nın seçim takvimini açıklamasını bekliyordu.

YSK, seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Takvim birazdan Resmi Gazete'de yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs arası yapılacak.

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