YSK seçim takvimini açıkladı
YSK, seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi. Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları 4-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak..26 Nisan 2018 Perşembe 13:40
Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Pazar Günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile ilgili takvimi açıkladı. Seçime katılacak 11 parti hazırlıklara başlamak için, YSK'nın seçim takvimini açıklamasını bekliyordu.
YSK, seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Takvim birazdan Resmi Gazete'de yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs arası yapılacak.
İttifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs
Yurt dışında 7 - 19 Haziran arasında oy verilecek
Milletvekili aday listelerinin YSK'ya son teslim tarihi 21 Mayıs
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