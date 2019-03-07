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YSK sandık görevlisi sorgulama 2019 sandık görevlisi ücretleri

Türkiye’de yaklaşık 57 milyon seçmen 31 Mart 2019 Pazar günü belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerine ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılma için çalışmalarını yaparken, yerel seçim 2019’da görev alacak sandık görevlileri YSK’nın sandık görevlileri sorgulama sayfasından sorgulama yaparak hangi okul ve hangi sandıkta görev alacaklarını öğrenebiliyor. Ayrıca YSK sandık görevlisi ücretlerini de açıkladı. Peki 2019 sandık görevlisi ne kadar ücret alacak?

07 Mart 2019 Perşembe 19:10
YSK sandık görevlisi sorgulama 2019 sandık görevlisi ücretleri

Türkiye’de yaklaşık 57 milyon seçmen 31 Mart 2019 Pazar günü belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerine ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılma için çalışmalarını yaparken, yerel seçim 2019’da görev alacak sandık görevlileri YSK’nın sandık görevlileri sorgulama sayfasından sorgulama yaparak hangi okul ve hangi sandıkta görev alacaklarını öğrenebiliyor. Ayrıca YSK sandık görevlisi ücretlerini de açıkladı. Peki 2019 sandık görevlisi ne kadar ücret alacak? 

Sandık görevlisi olmak için başvurularını yapanlar, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açtığı sandık görevlisi sorgulama sayfası üzerinden durumlarını öğrenebiliyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimler’inde görev alacak sandık görevller, seçmenlerin düzenli ve doğru br şekilde oy kullanmalarını sağlayacak, oy kullanma süresi dolduktan sonra oyları sayarak pusulaları YSK'ya teslim edecekler. Bu yüzden seçim günü en büyük görev sandık görevlilerine düşüyor. Sandık görevlisi sorgulama sayfası YSK tarafından erişime açıldı.

Sandık görevlisi sorgulama ekranı, 6 Mart Çarşamba günü araştırılmaya başlandı. Hangi sandıkta görevli olduğunu merak eden vatandaşlar, sandık başında alacağı görev ücretini de sorgulamaya devam ediyor. Peki, sandık seçim görevlisi nasıl sorgulanır? İşte, ücretler ve detaylı bilgiler

Sandık görevlisi sorgulama nasıl yapılır YSK?

Sandık görevlileri, seçime görevli oldukları okullarda katılacağı için, E-Devlet üzerinden seçmen sorgulama ekranını kullanarak nerede görevli olacağı okulu ve sandığı görebilecek.  Eğer E-Devlet şifreniz yoksa aşağıdaki linke tıkladıktan sonra nüfusa kayıtlı olduğu il, sıra no ve TC kimlik numarası girildikten sonra oy kullanılabilecek okul öğrenilebilecek. E-Devlet şifreniz varsa TC kimlik numaranızı aşağıdaki metni takip ederek nerede oy kullanabileceğinizi tek tıkla öğrenebilirsiniz 

Seçim görevlisi ücretleri ne kadar 2019?

YSK'nın 9 Ocak 2019 tarihinde yayımladığı karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 lira olacak. YSK'ya başvurularını yapan adayların görev yerleri belli olurken, eğitimlere başlandı. İşte, görevlilerin alacağı sandık görevlisi ücretleri;

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ücretleri

* Başkan ve Üyeler 261,00 TL

* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00 

Mali Hizmetler Uzmanı,) TL

* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00  TL

* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00  TL

* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

İl ve ilçe seçim kurulları ücretleri

* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00  TL

* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

* Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

Sandık kurulları ücretleri

* Başkan 124,00 TL

* Üye 115,00 TL

Bina sorumluları 124,00 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:10
  1. Sandık görevlisi sorgulama ekranı
  2. Seçim görevlisi ücretleri ne kadar 2019?
  3. Sandık görevlisi sorgulama nasıl yapılır YSK?
  4. İl ve ilçe seçim kurulları seçim ücretleri
  5. ysk 140/1 genelge 2019
  6. ysk dys
  7. ysk logo
  8. oy pusulası sorgulama
  9. yurtdışı seçmen sorgulama
  10. mobil secmen sorgulama
  11. aynı binadaki seçmen sorgulama
  12. aynı hanede oturan seçmen sorgulama

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