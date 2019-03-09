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YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilme ve saklanabilmesine olanak sağlayan genelgenin yürürlüğe konulması hakkında kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

09 Mart 2019 Cumartesi 07:02
YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunca ( YSK),31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilme ve saklanabilmesine olanak sağlayan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nin 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, oy verme süresi sonunda, çevrimiçi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilme ve saklanabilmesine olanak sağlayan Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge'nin yürürlüğe konulması hakkında kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, seçim günü SSPS aracılığı ile siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup, itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip olmayacak.

SSPS web sitesine ve web servisine erişim, seçime katılan siyasi partilere oy verme günü saat 17.00 itibarıyla sağlanacak.

SSPS ile elde edilen sandık sonuçları, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partiler tarafından teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemeyecek ve kamuoyuna açıklanamayacak.

Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresi ile sınırlı kalmak üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren talepleri halinde manyetik ortamda (USB, harici disk vb.) verilecek.

SSPS hizmetine, web sitesi ve web servis metotları ile her metodun kendi kullanıcısı vasıtasıyla erişilecek.

Siyasi parti, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web sitesi metodu ile sandık sonuçları ve imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek.

Seçim günü siyasi parti, sandık sonuçlarını SSPS web sitesi kullanıcısı ve SSPS web servis kullanıcısı aracılığıyla bilgisayarına kaydetme olanağına sahip olacak.

Ayrıca talep halinde imzalı tutanaklar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü (SKGM) tarafından belirlenecek yöntemle de verilebilecek. Bu şekilde temin edilen verilerin gizliliği ve güvenliğinden ilgili siyasi partiler sorumlu olacak. Siyasi partiler, imzalı tutanaklara SKGM tarafından sağlanacak ayrı bir kullanıcı adı ve şifre ile "ftp" yöntemiyle de ulaşabilecek.

Siyasi partilerin SSPS'den faydalanabilmek için SKGM'den yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunmaları gerekecek. Ayrıca siyasi partiler bilişim altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

Bu bağlamda, siyasi parti genel merkezinde, SSPS'den yararlanabilmek için en az 5 Mbps hızında internet bağlantısı olması gerekecek.

Güvenlik denetimi amacıyla siyasi parti genel merkezinden YSK'ye bağlanacak genel merkez Static IP adreslerini YSK'ye bildirmeleri gerekecek. İlgili IP adresinden SSPS'ye çevrimiçi ulaşacak kullanıcılara SKGM tarafından sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden siyasi parti ve belirlediği kullanıcılar sorumlu olacak.

YSK, sandık sonuçlarına erişimdeki bütün süreçleri kayıt altına alacak ve denetleyecek.

Siyasi parti genel merkezleri, Siyasi Parti Portalı ve SSPS web servis hizmetini kullanmak üzere sadece bir kullanıcı belirleyecek. Siyasi parti genel merkezleri, SSPS web sitesi kullanıcısı olarak ise en çok 10 kullanıcı belirleyebilecek. Bu 10 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, SSPS Kullanım Talep Formu ile SKGM'ye bildirilecek.

Siyasi partilerin bildirdikleri her bir kullanıcı için ayrı kullanıcı adı ve şifre üretilecek. Kullanıcı sisteme ilk giriş yaptığında, verilen şifreyi değiştirmesi gerekecek. Kullanıcı şifresini değiştirmez ise sağlanan hizmetlerden yararlanamayacak.

Sandık sonuçlarının saklanması ve görüntülenmesi

Oy verme günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) işlenen sandık sonuçları verileri ile taranmış imzalı tutanaklar, SEÇSİS'e kaydedilecek ve siyasi partiler, SSPS ile bu verilere erişebilecek.

Buna göre, sandık sonuçları, sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve aynı formatta saklanabilecek.

SEÇSİS'e kaydedilen imzalı tutanaklar da seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve "png" formatında saklanabilecek.

SSPS web sitesi kullanıcısı, görüntülenen sandık sonuçlarını ve geçici sandık sonuçlarına itiraz sonucunda oluşan değişiklikleri "EXCEL" ya da "CSV" formatında bilgisayarına kaydedebilecek. SSPS web servisi kullanıcısı, sandık sonuçlarını "XML" formatında bilgisayarına kaydedebilecek.

Sandık sonuçlarının siyasi parti bilgisayar sistemine kaydedilmesinden sonra sonuçlara ilişkin veriler üzerinde gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yasal sorumluluk, siyasi partiye ait olacak.

SSPS web sitesi veya web servisi hizmetinden yararlanacak siyasi partiler ile test çalışmaları yürütülecek ve SSPS kullanıcı el Kitabı ile SSPS web sitesi/web servisi kullanıcı el kitabı ilgili siyasi partilere manyetik veya elektronik ortamda verilecek.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 07:02
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