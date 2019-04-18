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Seçim 2019 Sayfası

YSK İstanbul için toplandı! İşte kararın açıklanacağı tarih...

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin itirazları üzerine toplandı. Görüşmelerin bir haftada karara bağlanması bekleniyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:17
YSK İstanbul için toplandı! İşte kararın açıklanacağı tarih...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da AK Parti ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin bir haftaya yakın sürmesi bekleniyor.

SK'nın İstanbul'da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile beraber AK Parti'nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP'nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmesi bekleniyor.

YSK'nın yapılan itiraz dosyalarını inceleme süresinin birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.

3 bavul dolusu delil sunuldu

Sadece İstanbul itirazı için YSK'ya üç bavul dolusu delil, 50 sayfalık dilekçe ve 15 ek belge sunuldu. Kurul üyelerinin delilleri inceleme süresinin 2 ile 4 gün süreceği ifade ediliyor.

Dilekçede ne var?

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

Büyükçekmece ve Büyükşehir seçimleri ele alınacak

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti.

Kurulun bu iki başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor. Başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden ön çalışma yaptığı öğrenildi.

Olağanüstü itirazlar

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu.

YSK'nın, MHP'nin itirazını da aynı günlerde görüşeceği tahmin ediliyor.

YSK kararı ne zaman açıklar?

Kararın açıklanma süresiyle ilgili A Haber yayınında konuşan Avukat Mehmet Sarı, itirazların görüşülüp neticelendirilmesine ilişkin "7 gün sonunda karar açıklanabilir" dedi.

Mehmet Sarı şöyle konuştu:

"Kanunumuzun 131. maddesinde YSK'nın çalışma usul ve yöntemlerine ilişkin bir atıfta bulunuyor. 131. maddenin ikinci fıkrasında şu şekilde ifade ediliyor. 110. ve 112. maddedeki itiraz sebeplerindeki konulara YSK derhal ve kesin olarak karar vermelidir. YSK, AK Parti'nin 'mazbata verilmesin' talebine, 7 günlük itiraz sürecinde başka bir itiraz olma ihtimaline binaen, 7 günlük itiraz süreci beklenmeli. İtiraz süreci bittikten sonra başka olağanüstü başka başvuru süreçleri değerlendirilebilir. Muhtemeldir ki bu 7 günün sonunda (İstanbul) karar açıklanabilir."

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:17
  1. İstanbul
  2. YSK

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