YSK iptal kararı verdi! Seçim tarihi belli oldu
Adıyaman İlçe Seçim Kurulu Suvarlı Beldesinde iptal edilen seçimlerin 4 Ağustos'ta yeniden yapılmasına karar verdi.30 Mayıs 2019 Perşembe 22:03
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Adıyaman'ın Suvarlı Beldesi Belediye Başkanlığı için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iptal kararı vermişti.
YSK’nın bu kararının ardından Suvarlı Belediyesinde 9 meclis üyesinden 7’si istifa etmişti.
Seçim tarihi belirlendi
İstifaların ardından İlçe Seçim Kurulu Suvarlı beldesinde 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılmasına karar verdi.
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