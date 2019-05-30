YSK iptal kararı verdi! Seçim tarihi belli oldu Adıyaman İlçe Seçim Kurulu Suvarlı Beldesinde iptal edilen seçimlerin 4 Ağustos'ta yeniden yapılmasına karar verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Adıyaman'ın Suvarlı Beldesi Belediye Başkanlığı için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iptal kararı vermişti. YSK’nın bu kararının ardından Suvarlı Belediyesinde 9 meclis üyesinden 7’si istifa etmişti. Seçim tarihi belirlendi İstifaların ardından İlçe Seçim Kurulu Suvarlı beldesinde 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılmasına karar verdi.

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