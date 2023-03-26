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Gündem YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti
Gündem

YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-03-26 02:27:00 -
YSK, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

YSK'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre; 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruların incelendiği aktarıldı. Yapılan inceleme sonucu, AK Parti ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve CHP ile İYİ Parti grupları tarafından aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı, adaylık başvurularının kabul edildiği ilan edildi.

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