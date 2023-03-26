YSK Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarını kabul etti!
YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurularının, oy birliğiyle kabul edilmesine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmalarına dair başvurularını kabul etti.
YSK'nin internet sitesinde yayınlanan 2023/254 nolu kararda, AK Parti ve MHP'nin meclis grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evraklarında bir eksiklik bulunmadığı, başvuruların oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.
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