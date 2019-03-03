YSK belediye başkan adayları listesi 2019 Belediye başkan adayları YSK 2019. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. İşte son dakika 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacan olay yerel seçimlerde adaylığı kesinleşen belediye başkan adayları belli oldu.

Belediye başkan adayları YSK 2019. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. İşte son dakika 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacan olay yerel seçimlerde adaylığı kesinleşen belediye başkan adayları belli oldu. Ankara’da yarışacak belediye başkan adayları Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş, Saadet Partisi Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan, Demokratik Sol Parti Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz Gaziantep’de yarışacak belediye başkan adayları Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı), İYİ Parti Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı), Saadet Partisi Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek, Demokratik Sol Parti Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan Denizli’de yarışacak belediye başkan adayları Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı), İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı) Halkların Demokratik Partisi Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım, Saadet Partisi Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel, Demokrat Parti Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım, Demokratik Sol Parti Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı Iğdır’da yarışacak belediye başkan adayları Cumhuriyet Halk Partisi Iğdır Merkez: Sözer Sayan, Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı),Halkların Demokratik Partisi Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş, Saadet Partisi Iğdır Merkez: Abdullah Mert Buna göre illerde partilerin adayları şöyle: ANKARA Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş Saadet Partisi Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan Demokratik Sol Parti Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz Vatan Partisi Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak Türkiye Komünist Partisi Ankara Büyükşehir: Fatma Korur KARAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin Cumhuriyet Halk Partisi Karaman merkez: Emin Ege Milliyetçi Hareket Partisi Karaman merkez : Savaş Kalaycı, İYİ Parti Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç Saadet Partisi Karaman merkez: Şaban Şahin Türkiye Komünist Partisi Karaman merkez: Mehmet Atal RİZE Adalet ve Kalkınma Partisi Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı) Cumhuriyet Halk Partisi Rize merkez: Ayhan Akyüz İYİ Parti Rize merkez: Yakup Özkan Saadet Partisi Rize merkez: Muhammet Kaçar Bağımsız Türkiye Partisi Rize merkez: Kemal Pehlivanlar Demokrat Sol Parti Rize merkez: Yunus Bayraktar Vatan Partisi Rize merkez: Salih Öksüz MALATYA Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı) Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı) Halkların Demokratik Partisi Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş Saadet Partisi Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı Demokrat Parti Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş Bağımsız Türkiye Partisi Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık Türkiye Komünist Partisi Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir Vatan Partisi Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç Demokratik Sol Parti Malatya Büyükşehir: Haydar Levent Bağımsız Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel KARS Cumhuriyet Halk Partisi Kars merkez: Taner Toraman Milliyetçi Hareket Partisi Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı) Halkların Demokratik Partisi Kars merkez: Ayhan Bilgen İYİ Parti Kars merkez: Settar Kaya Saadet Partisi Kars merkez: Şenol Çolak Demokratik Sol Parti Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu Bağımsız Türkiye Partisi Kars Merkez: Mahsar Çayır Türkiye Kominist Partisi Kars Merkez: Özer Yatanaslan ERZİNCAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı) Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan merkez: Bekir Aksun Saadet Partisi Erzincan merkez: Muharrem Altay Büyük Birlik Partisi Erzincan merkez: Aşkın Kırık Demokratik Sol Parti Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk Vatan Partisi Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu Bağımsız Türkiye Partisi Erzincan merkez: Muhittin Olçun Türkiye Komünist Partisi Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut SİVAS Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas merkez: Hilmi Bilgin Cumhuriyet Halk Partisi Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı) Milliyetçi Hareket Partisi Sivas merkez: Memet Er Saadet Partisi Sivas merkez: Melih Seçilmiş Bağımsız Türkiye Partisi Sivas merkez: Yunus Çınar Büyük Birlik Partisi Sivas merkez: Doğan Ürgüp Türkiye Komünist Partisi Sivas merkez: Cem Taylan Erden Vatan Partisi Sivas merkez: Cumhur Akbulut Demokratik Sol Parti Sivas merkez: Recep Bozdağ OSMANİYE Milliyetçi Hareket Partisi: Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı) İYİ Parti: Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı) Halkların Demokratik Partisi: Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal Saadet Partisi: Osmaniye merkez: Ömer Yağmur Demokrat Parti: Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk Demokratik Sol Parti: Osmaniye merkez: Abdullah Güzel Bağımsız Türkiye Partisi: Osmaniye merkez: Erdinç Say Türkiye Komünist Partisi: Osmaniye merkez: Mehmet Çanta Bağımsız: Osmaniye merkez: Kadir Karayel, Alparslan Koca GAZİANTEP Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı) İYİ Parti Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı) Saadet Partisi Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek Bağımsız Türkiye Partisi Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir Demokratik Sol Parti Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan Vatan Partisi Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu Türkiye Komünist Partisi Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz Bağımsız Adaylar Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş KAYSERİ Adalet ve Kalkınma Partisi: Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı İYİ Parti Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı) Halkların Demokratik Partisi Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan Bağımsız Türkiye Partisi Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt Demokratik Sol Parti Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna Vatan Partisi Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan Türkiye Komünist Partisi Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan Bağımsız adaylar Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı, Eylem Sarıoğlu Aslandoğan DENİZLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı) İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı) Halkların Demokratik Partisi Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım Saadet Partisi Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel Demokrat Parti Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım Demokratik Sol Parti Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı Vatan Partisi Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç Bağımsız Türkiye Partisi Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan Türkiye Komünist Partisi Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ Bağımsız adaylar Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar TUNCELİ Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli merkez: Gökhan Arasan Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın Halkların Demokratik Partisi Tunceli merkez: Nurşat Yeşil Milliyetçi Hareket Partisi Tunceli merkez: Mücella Saler Türkiye Komünist Partisi Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu Saadet Partisi Tunceli merkez: Dursun Gök Bağımsız Türkiye Partisi Tunceli merkez: Gülsüm Kavak Vatan Partisi Tunceli merkez: Ali Kaya Demokratik Sol Parti Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın ADIYAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman merkez: Rıfat Erdem İYİ Parti Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı Saadet Partisi Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal Bağımsız Türkiye Partisi Adıyaman merkez: Mustafa Doğan Demokratik Sol Parti Adıyaman merkez: Ergün Koç Vatan Partisi Adıyaman merkez: Arif Doğan Türkiye Komünist Partisi Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman Bağımsız adaylar Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen EDİRNE Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı) Cumhuriyet Halk Partisi Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı) Halkların Demokrasi Partisi Edirne merkez: Menderes Erol Saadet Partisi Edirne merkez: Mansur İriş Demokrat Parti Edirne merkez: Sibel Barshan Büyük Birlik Partisi Edirne merkez: Arif Köroğlu Bağımsız Türkiye Partisi Edirne merkez: Hamdi Sedefçi Demokratik Sol Parti Edirne merkez: Hayri İdil Vatan Partisi Edirne merkez: Cengiz Balcı İZMİR Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı) Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı) Demokratik Sol Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç Bağımsız Türkiye Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç Türkiye Komünist Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam Demokrat Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük Bağımsız Adaylar İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez BAYBURT Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt merkez: Fatih Yumak Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt merkez: Kağan Eraslan Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci İYİ Parti Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım Saadet Partisi Bayburt merkez: Osman Nuri Temür Bağımsız Türkiye Partisi Bayburt merkez: Nevriye Zor Demokratik Sol Parti Bayburt merkez: Murat Çikot Türkiye Komünist Partisi Bayburt merkez: Özgün Can Bağımsız adaylar Bayburt merkez: Mehmet Emir KAHRAMANMARAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı) Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı) Saadet Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü Bağımsız Türkiye Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz Türkiye Komünist Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz Vatan Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer Demokratik Sol Parti Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger Bağımsız adaylar Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak ARDAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı) Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan merkez: Faruk Demir İYİ Parti Ardahan merkez: Mete Özdemir Saadet Partisi Ardahan merkez: Mustafa Çapan Türkiye Kominist Partisi Ardahan merkez: Murat Özdemir Bağımsız Türkiye Partisi Ardahan merkez: Erhan Kaya Demokratik Sol Parti Ardahan merkez: İmkan Balcı Vatan Partisi Ardahan merkez: Özcan Güven KİLİS Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut Milliyetçi Hareket Partisi Kilis merkez: Ömer Yabancı İYİ Parti Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı) Saadet Partisi Kilis merkez: Şerif Karakurt Bağımsız Türkiye Partisi Kilis merkez: Alaiddin Özkar Demokratik Sol Parti Kilis merkez: Cafer Gültekin Türkiye Komünist Partisi Kilis merkez: İlker Buğday KIRIKKALE Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale merkez: Serdar Yarar İYİ Parti Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı) Saadet Partisi Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun Bağımsız Türkiye Partisi Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz Demokratik Sol Parti Kırıkkale merkez: Güray Topaç Vatan Partisi Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen Büyük Birlik Partisi Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan Türkiye Komünist Partisi Kırıkkale merkez: Ekin Şen IĞDIR Cumhuriyet Halk Partisi Iğdır Merkez: Sözer Sayan Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı) Halkların Demokratik Partisi Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş Saadet Partisi Iğdır Merkez: Abdullah Mert Bağımsız Türkiye Partisi Iğdır Merkez: Alihaydar Demir Demokratik Sol Parti Iğdır Merkez: Fırat Akdağ Türkiye Komünist Partisi Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu KIRŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı) Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir merkez: Onur Köksal Saadet Partisi Kırşehir merkez: Yusuf Turan Bağımsız Türkiye Partisi Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik Demokratik Sol Parti Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer Vatan Partisi Kırşehir merkez: İlker Özkamalı Türkiye Komünist Partisi Kırşehir merkez: Serap Emir UŞAK Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Merkez: Mehmet Çakın Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan İYİ Parti Uşak Merkez: Muhammet Gür Saadet Partisi Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen Demokratik Sol Parti Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı Demokrat Parti Uşak Merkez: İsmail Topal Bağımsız Türkiye Partisi Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım Vatan Partisi Uşak Merkez: Murat Can Çıray Manisa’da yerel seçim 2019(da 9 parti bir bağımsız yarışacak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimlerinde kesin aday listesi şöyle oluştu: “Murat Yaşar Güner (Saadet Partisi), Ayhan Baş (Bağımsız Türkiye Partisi), Ahmet Çınar (Türkiye Komünist Partisi), Mustafa Daban (Vatan Partisi), Şule Tunalı (Demokrat Parti), Cengiz Ergün (Milliyetçi Hareket Partisi), Orkun Şıktaşlı (İYİ Parti), Naci Sönmez (Halkların Demokratik Partisi), Mehmet Gündüz (Demokratik Sol Parti), Ergün Karaoğlu (Bağımsız)”

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