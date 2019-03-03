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YSK belediye başkan adayları listesi 2019

Belediye başkan adayları YSK 2019. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. İşte son dakika 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacan olay yerel seçimlerde adaylığı kesinleşen belediye başkan adayları belli oldu.

03 Mart 2019 Pazar 19:49
YSK belediye başkan adayları listesi 2019

Belediye başkan adayları YSK 2019. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. İşte son dakika 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacan olay yerel seçimlerde adaylığı kesinleşen belediye başkan adayları belli oldu.

Ankara’da yarışacak belediye başkan adayları 

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş, Saadet Partisi

Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan, Demokratik Sol Parti Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz

Gaziantep’de yarışacak belediye başkan adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı), İYİ Parti

Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı), Saadet Partisi Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek, Demokratik Sol Parti Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan

Denizli’de yarışacak belediye başkan adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı), İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı) Halkların Demokratik Partisi Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım, Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel, Demokrat Parti Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım, Demokratik Sol Parti Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Iğdır’da yarışacak belediye başkan adayları

Cumhuriyet Halk Partisi Iğdır Merkez: Sözer Sayan, Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı),Halkların Demokratik Partisi Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş, Saadet Partisi Iğdır Merkez: Abdullah Mert

Buna göre illerde partilerin adayları şöyle:

ANKARA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki 

Cumhuriyet Halk Partisi

Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş

Saadet Partisi

Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan

Demokratik Sol Parti

Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz

Vatan Partisi

Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür

Bağımsız Türkiye Partisi

Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak

Türkiye Komünist Partisi

Ankara Büyükşehir: Fatma Korur

KARAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi 

Karaman merkez: Emin Ege

Milliyetçi Hareket Partisi

Karaman merkez : Savaş Kalaycı,

İYİ Parti 

Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç

Saadet Partisi

Karaman merkez: Şaban Şahin

Türkiye Komünist Partisi

Karaman merkez: Mehmet Atal

RİZE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Rize merkez: Ayhan Akyüz

İYİ Parti

Rize merkez: Yakup Özkan

Saadet Partisi

Rize merkez: Muhammet Kaçar

Bağımsız Türkiye Partisi

Rize merkez: Kemal Pehlivanlar 

Demokrat Sol Parti

Rize merkez: Yunus Bayraktar

Vatan Partisi

Rize merkez: Salih Öksüz 

MALATYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş

Saadet Partisi

Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı

Demokrat Parti

Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş

Bağımsız Türkiye Partisi

Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık

Türkiye Komünist Partisi

Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

Vatan Partisi

Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç

Demokratik Sol Parti

Malatya Büyükşehir: Haydar Levent 

Bağımsız

Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel

KARS

Cumhuriyet Halk Partisi

Kars merkez: Taner Toraman 

Milliyetçi Hareket Partisi 

Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi 

Kars merkez: Ayhan Bilgen

İYİ Parti

Kars merkez: Settar Kaya

Saadet Partisi

Kars merkez: Şenol Çolak

Demokratik Sol Parti

Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Kars Merkez: Mahsar Çayır

Türkiye Kominist Partisi

Kars Merkez: Özer Yatanaslan

ERZİNCAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy

Cumhuriyet Halk Partisi

Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı) 

Milliyetçi Hareket Partisi

Erzincan merkez: Bekir Aksun 

Saadet Partisi

Erzincan merkez: Muharrem Altay

Büyük Birlik Partisi

Erzincan merkez: Aşkın Kırık 

Demokratik Sol Parti

Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk

Vatan Partisi

Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Erzincan merkez: Muhittin Olçun 

Türkiye Komünist Partisi

Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut

SİVAS

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sivas merkez: Hilmi Bilgin

Cumhuriyet Halk Partisi

Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Sivas merkez: Memet Er

Saadet Partisi

Sivas merkez: Melih Seçilmiş 

Bağımsız Türkiye Partisi

Sivas merkez: Yunus Çınar

Büyük Birlik Partisi

Sivas merkez: Doğan Ürgüp

Türkiye Komünist Partisi

Sivas merkez: Cem Taylan Erden

Vatan Partisi

Sivas merkez: Cumhur Akbulut

Demokratik Sol Parti

Sivas merkez: Recep Bozdağ 

OSMANİYE

Milliyetçi Hareket Partisi:

Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti:

Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal 

Saadet Partisi:

Osmaniye merkez: Ömer Yağmur

Demokrat Parti:

Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk

Demokratik Sol Parti:

Osmaniye merkez: Abdullah Güzel

Bağımsız Türkiye Partisi:

Osmaniye merkez: Erdinç Say 

Türkiye Komünist Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Çanta

Bağımsız:

Osmaniye merkez: Kadir Karayel, Alparslan Koca

GAZİANTEP

Adalet ve Kalkınma Partisi

Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)

Saadet Partisi

Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek 

Bağımsız Türkiye Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir

Demokratik Sol Parti

Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan

Vatan Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu

Türkiye Komünist Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz

Bağımsız Adaylar

Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş

KAYSERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı 

İYİ Parti

Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık

Saadet Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan 

Bağımsız Türkiye Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt

Demokratik Sol Parti

Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna

Vatan Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan

Türkiye Komünist Partisi

Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan

Bağımsız adaylar

Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı, Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı) 

İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım

Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel

Demokrat Parti

Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım 

Demokratik Sol Parti

Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı 

Vatan Partisi

Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç 

Bağımsız Türkiye Partisi

Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan

Türkiye Komünist Partisi

Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ 

Bağımsız adaylar

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar

TUNCELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli merkez: Gökhan Arasan 

Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın 

Halkların Demokratik Partisi

Tunceli merkez: Nurşat Yeşil 

Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli merkez: Mücella Saler 

Türkiye Komünist Partisi

Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu 

Saadet Partisi

Tunceli merkez: Dursun Gök 

Bağımsız Türkiye Partisi

Tunceli merkez: Gülsüm Kavak

Vatan Partisi

Tunceli merkez: Ali Kaya 

Demokratik Sol Parti

Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın

ADIYAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç

Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman merkez: Rıfat Erdem

İYİ Parti

Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı

Saadet Partisi

Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal 

Bağımsız Türkiye Partisi

Adıyaman merkez: Mustafa Doğan

Demokratik Sol Parti

Adıyaman merkez: Ergün Koç

Vatan Partisi

Adıyaman merkez: Arif Doğan

Türkiye Komünist Partisi

Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman 

Bağımsız adaylar

Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen 

EDİRNE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı) 

Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı) 

Halkların Demokrasi Partisi

Edirne merkez: Menderes Erol

Saadet Partisi

Edirne merkez: Mansur İriş 

Demokrat Parti

Edirne merkez: Sibel Barshan

Büyük Birlik Partisi

Edirne merkez: Arif Köroğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne merkez: Hamdi Sedefçi

Demokratik Sol Parti

Edirne merkez: Hayri İdil

Vatan Partisi

Edirne merkez: Cengiz Balcı 

İZMİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)

Demokratik Sol Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe 

Vatan Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu

Saadet Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç

Bağımsız Türkiye Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç

Türkiye Komünist Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam 

Demokrat Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük 

Bağımsız Adaylar

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez 

BAYBURT

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt merkez: Fatih Yumak

Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt merkez: Kağan Eraslan

Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci 

İYİ Parti

Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım 

Saadet Partisi

Bayburt merkez: Osman Nuri Temür

Bağımsız Türkiye Partisi

Bayburt merkez: Nevriye Zor

Demokratik Sol Parti

Bayburt merkez: Murat Çikot

Türkiye Komünist Partisi

Bayburt merkez: Özgün Can 

Bağımsız adaylar

Bayburt merkez: Mehmet Emir 

KAHRAMANMARAŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü

Bağımsız Türkiye Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz

Türkiye Komünist Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz 

Vatan Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer 

Demokratik Sol Parti

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger

Bağımsız adaylar

Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak

ARDAHAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)  

Cumhuriyet Halk Partisi

Ardahan merkez: Faruk Demir 

İYİ Parti

Ardahan merkez: Mete Özdemir

Saadet Partisi

Ardahan merkez: Mustafa Çapan

Türkiye Kominist Partisi

Ardahan merkez: Murat Özdemir

Bağımsız Türkiye Partisi

Ardahan merkez: Erhan Kaya

Demokratik Sol Parti

Ardahan merkez: İmkan Balcı

Vatan Partisi

Ardahan merkez: Özcan Güven

KİLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut

Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis merkez: Ömer Yabancı

İYİ Parti

Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kilis merkez: Şerif Karakurt 

Bağımsız Türkiye Partisi

Kilis merkez: Alaiddin Özkar

Demokratik Sol Parti

Kilis merkez: Cafer Gültekin 

Türkiye Komünist Partisi

Kilis merkez: İlker Buğday

KIRIKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı 

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırıkkale merkez: Serdar Yarar

İYİ Parti

Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun 

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz  

Demokratik Sol Parti

Kırıkkale merkez: Güray Topaç 

Vatan Partisi

Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen 

Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan

Türkiye Komünist Partisi

Kırıkkale merkez: Ekin Şen

IĞDIR

Cumhuriyet Halk Partisi

Iğdır Merkez: Sözer Sayan 

Milliyetçi Hareket Partisi

Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş

Saadet Partisi

Iğdır Merkez: Abdullah Mert

Bağımsız Türkiye Partisi

Iğdır Merkez: Alihaydar Demir 

Demokratik Sol Parti

Iğdır Merkez: Fırat Akdağ 

Türkiye Komünist Partisi

Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu

KIRŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci 

Cumhuriyet Halk Partisi

Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı) 

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırşehir merkez: Onur Köksal 

Saadet Partisi

Kırşehir merkez: Yusuf Turan

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik

Demokratik Sol Parti

Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer

Vatan Partisi

Kırşehir merkez: İlker Özkamalı 

Türkiye Komünist Partisi

Kırşehir merkez: Serap Emir

UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

Uşak Merkez: Mehmet Çakın

Cumhuriyet Halk Partisi

Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan

İYİ Parti

Uşak Merkez: Muhammet Gür

Saadet Partisi

Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen

Demokratik Sol Parti

Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı

Demokrat Parti

Uşak Merkez: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi

Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım

Vatan Partisi

Uşak Merkez: Murat Can Çıray 

Manisa’da yerel seçim 2019(da 9 parti bir bağımsız yarışacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimlerinde kesin aday listesi şöyle oluştu: “Murat Yaşar Güner (Saadet Partisi), Ayhan Baş (Bağımsız Türkiye Partisi), Ahmet Çınar (Türkiye Komünist Partisi), Mustafa Daban (Vatan Partisi), Şule Tunalı (Demokrat Parti), Cengiz Ergün (Milliyetçi Hareket Partisi), Orkun Şıktaşlı (İYİ Parti), Naci Sönmez (Halkların Demokratik Partisi), Mehmet Gündüz (Demokratik Sol Parti), Ergün Karaoğlu (Bağımsız)” 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:53
  1. Manisa
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Iğdır
  5. Ardahan
  6. Kırıkkale
  7. Karaman
  8. Bayburt
  9. Uşak
  10. Tunceli
  11. Sivas
  12. Rize
  13. Kahramanmaraş
  14. Malatya
  15. Kırşehir
  16. Kayseri
  17. Kars
  18. İzmir
  19. Gaziantep
  20. Erzincan
  21. Edirne
  22. Denizli
  23. Aydın
  24. Ankara
  25. Adıyaman
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