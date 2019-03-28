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YSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin "Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık. Vatandaş, tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından biri de bu" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 09:57
YSK Başkanı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı  Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili her türlü  güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi.

Anayasa'nın 79. maddesinin YSK'ye seçimlerin düzen içinde yönetimiyle  ilgili görev verdiğini belirten Güven, seçim güvenliğinde en önemli konunun, oy  kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanaklar olduğunu belirtti.

Güven, seçimlerle ilgili her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını  söyleyerek, "Fiziki güvenlikleri aldık ama onun ötesinde seçimin kendi  güvenliğiyle ilgili de tedbirleri aldık." dedi.

"Dünyada ilk bunu biz yapıyoruz''

Seçimlerde yarışanın da seçimleri yapanın da siyasi partiler olduğunun  altını çizen Güven, sandığın başındaki 7 kişiden, başkan ve memur üyenin  dışındaki 5 kişinin, o ilçede, son milletvekili seçiminde en çok oyu alan siyasi  partilerin temsilcileri olduğunu hatırlattı.

Güven, bu kişilerin sandık başlarında görev yapacağını ifade ederek,  şöyle konuştu:

"Sandık sonuçlarını onlar tespit edecekler, itirazlara ilk aşamada  onlar karar verecekler. Onların tutmuş olduğu tutanakları da biz seçim gecesi  bütün siyasi partilerle daha önceki seçimlerde paylaştığımız gibi paylaşacağız.  Benim anlatamadığım bir şey var Türkiye'de, dünyada ilk bunu biz yapıyoruz.  Sandığın başında tutulan tutanakları taramak suretiyle siyasi partilere  gönderdiğimiz gibi seçimlerin kesinleşmesinden sonra, tahmini 10 gün civarında  bir süre sonra internette 'www.ysk.gov.tr' adresimizde de yayınlıyoruz. Çok da  basit hale getirdik. Vatandaş, Türkiye'deki tüm sandıkların ıslak imzalı sayım  döküm cetvelini ve tutanaklarını, ilçe birleştirmelerini, il birleştirmelerini  kontrol etme, görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından birisi  de bu."

Güvencemiz teminatımızdır bunlar

Bu konuda bugüne kadar mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan  oy kullanma gibi bir itirazın gelmediğini kaydeden Güven, sandık başında sayım  dökümlerin yine siyasi partiler tarafından yapıldığını anlattı.

Başkan Güven, eş zamanlı siyasi partiler gönderilen bu sayım döküm  sonuçlarının tüm vatandaşların incelemesine de açıldığına işaret ederek, şunları  kaydetti:

"Vatandaşlarımız lütfen 2014'ten bu yana oy kullandıkları sandık  sonuçlarını ıslak imzalı görmek istiyorlarsa 'ysk.gov.tr' adresine girsinler, çok  basit bir iki işlemle görebilirler. Bu seçimlerden sonra da oy kullandıkları  sandık sonuç tutanaklarını bizim sitemize girmek suretiyle görsünler. Bizim  güvencemiz, teminatımız bunlar. Bugüne kadar da bizim yayınladığımız sandık sonuç  tutanaklarında değişiklik yapıldığına dair bir tek itiraz gelmedi."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:57
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