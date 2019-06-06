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YSK Başkanı Güven: “13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

06 Haziran 2019 Perşembe 00:38
YSK Başkanı Güven: “13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçimleriyle ilgili YSK kararlarına ilişkin açıklama yaptı.


Açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararı ile; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir” denildi.


Açıklamada, “Anılan kararımız 23/05/2019 tarihli, E.303819 sayılı yazımız ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 27/05/2019 tarihli, E.307991 sayılı yazımız ile 2802 sayılı Kanunun 86. maddesi uyarınca, ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerle birlikte suça iştirak eden diğer sorumluların da soruşturma ve kovuşturmaları Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılması gerektiğinden,23/05/2019 tarihli, E.303819 sayılı yazımızın Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenilmiştir. 31/05/2019 tarihli, E.313249 sayılı yazımız ile de; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ‘Suça katılma’ başlıklı 86. maddesinde;‘Hakim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler.’ hükmü gereğince, Kurulumuzun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararı Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir” ifadeleri yer aldı.


YSK Başkanı Güven, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 18. maddesi uyarınca 2018 yılı Ocak ayında oluşturulan ilçe seçim kurulları, ilçedeki en kıdemli hakimin başkanlığında, iki yıl süre ile görev yapmaktadır. İlçe seçim kurulu başkanlarının, ilçedeki en kıdemli hakim olması yasal zorunluluk olup, hakimlerin görev yerleri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hakimlerin atanmaları ve görevden alınmaları Yüksek Seçim Kurulunun yetkisi dahilinde değildir.”



“Seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır”


Güven,“31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul İl’ine bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır” ifadelerini de kullandı.


Açıklamada, “Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir” ifadesi de yer aldı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 00:38
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