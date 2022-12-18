YSK Başkanı Akkaya'dan İmamoğlu açıklaması! Sözlerine açıklık getirdi

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası alması sonrası "Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz" demişti. Sözleri tarafsızlık tartışmalarına yol açan Akkaya, "Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 4. Maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Konuya ilişkin konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "Hayır adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez" diye konuştu.

"Somut bir kişiden bahsetmedim"

Bu açıklamalar tarafsızlık tartışması yaratırken, Habertürk yazarı Kübra Par'a konuşan Akkaya, sözlerine açıklık getirdi. Akkaya, "Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 4. Maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı İmamoğlu'na, YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İstinafın cezayı kesinleştirmesi halinde, Yargıtay'ın onamasına kalan ceza ile birlikte İmamoğlu'nun cezaevine girip çıkması, belediye başkanlığının ve CHP üyeliğinin düşeceği öngörülüyor. Bununla birlikte İmamoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddiası da kulislerin bir numaralı gündem maddesi oluyor.

"Mazbata verilmez"

Konuya ilişkin konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "İmamoğlu adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019'da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor."

"Seçimler yenilenir"

Akkaya, "Belediye Başkanları seçiminde ikinci en çok oyu alan kazanıyor fakat Cumhurbaşkanı seçimi belediye başkanı gibi değil. İkinci en çok oy alana mazbata verilmez çünkü yüzde 50+1 şartı var. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için tek aday bile olsa oyların yüzde 50+1'ini alması gerekir. Yani iki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45. günü takip eden ilk Pazar gününde yeniden Cumhurbaşkanı seçimi yapılır." ifadelerini kullandı.