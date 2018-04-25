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YSK açıkladı! HÜDA-PAR seçimlere girecek mi?

YSK, HÜDA-PAR'ın 24 Haziran seçimlerine katılabileceğini açıkladı. HÜDA-PAR ile birlikte seçime 11 siyasi parti katılacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:25
YSK açıkladı! HÜDA-PAR seçimlere girecek mi?

YSK, HÜDA-PAR'ın 24 Haziran seçimlerine katılabileceğini açıkladı. HÜDA-PAR ile birlikte seçime 11 siyasi parti katılacak.

HÜDA-PAR'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun” dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 19:25
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  2. HÜDA-PAR
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  6. ysk hüdapar

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