Yüksek Seçim Kurulu seçimler boyunca denetim sağlar. YSK internet sitesi üzerinden vatandaşlar seçmen sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Peki, YSK başkanı kim?

YSK nedir?

YSK 16 Şubat 1950 yılında kuruldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda yedi asıl ve dört yedek üye bulunur. Söz konusu YSK üyelerinin altısı Yargıtay'dan beşi ise Danıştay genel kurulu üyelerinin arasından seçilir. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı senedir.

YSK başkanı kim?

Pek çok kişi internette YSK başkanının kim olduğunu araştırıyor. YSK başkanı Muharrem Akkaya'dır. Akkaya 24 Ocak 2020'de göreve başlamıştır.

YSK seçmen sorgula

Seçimler öncesinde vatandaşlar seçmen sorgulama işlemini sıklıkla internette araştırıyor. Seçim dönemlerinde vatandaşlar nerede oy kullanacağını merak etmekte. Seçmen sorgulama işlemiyle vatandaşlar gerekli bilgilere hızlıca erişim sağlayabiliyor.

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YSK yurt dışı seçmen sorgula

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları seçimler öncesinde sık sık seçmen sorgulama işlemini nasıl yapmaları gerektiğini araştırıyor. Seçmen sorgulama işlemi internetten hızlıca yapılabiliyor. Bunun için YSK internet sitesine giriş yapıp seçmen sorgula kısmına tıklamanız yeterli.

YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

YSK yargı organı mıdır?

Birçok kişi Yüksek Seçim Kurulu’nun yargı organı olup olmadığını araştırıyor. Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa’da yasama bölümünde yer alıyor. Ancak YSK yalnızca seçilerin yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Kısacası YSK yargısal denetimi de sağlayan karma egemen üst yargı mercidir.

YSK son dakika açıklama

Vatandaşlar YSK’nın yaptığı açıklamaları zaman zaman internette araştırıyor. Pek çok kişi internette YSK son dakika | YSK son dakika açıklamaları konularını araştırıyor. YSK’nın yaptığı son dakika açıklamaları haber ajansları ve haber sitelerinde yer buluyor.

YSK seçim arşivi

YSK vatandaşlara seçim arşivine ulaşma imkanı tanıyor. Bunun için “ysk.gov.tr” adresine girip anasayfada yazan “Seçim Arşivi” kısmına tıklamanız yeterli. Açılacak sayfada önceki seçimlerin listesi çıkacak. Söz konusu listeleri tek tek inceleme imkanınız bulunuyor.

Muharrem Akkaya kimdir? | Muharrem Akkaya biyografisi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya'nın kariyeri merak ediliyor. Vatandaşlar internette "YSK Başkanı kimdir?" , "Muharrem Akkaya kim?" konularını araştırıyor.

Muharrem Akkaya 20 Eylül 1964 yılında Karabük'te dünyaya geldi. Akkaya 1989 yılında İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Muharrem Akkaya pek çok ilde hakimlik yapmıştır. Ayrıca Akkaya Kocaeli'nde savcılık yapmıştır.

Muharrem Akkaya 24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilmiştir.

2016 yılı eylül ayında Muharrem Akkaya Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine getirilmiştir.

Muharrem Akkaya 24 Ocak 2020'de ise YSK başkanı olmuştur.