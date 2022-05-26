YPG’yi Mehmetçik korkusu sardı

Mehmet Aydın

Türkiye’nin mülteci konumundaki Suriyelilerin evlerine dönüşünü kolaylaştırmak ve sınırlarımızdaki terör tehlikesini sınıra indirmek için Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon, terör örgütü YPG/PKK’yı endişeye sevketti.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanı Barzani’nin yayın organı Rudaw’ın haberine göre Demokratik Suriye Güçleri (DSG) çakma adıyla faliyet gösteren terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin basın ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rojava’ya yönelik yeni askeri operasyon sinyaline ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada YPG’nin Türkiye’nin yaptığı hamlelerin araştırıldığı ve elde ettikleri bilgileri kendisini koruyan garantör ülkelerle paylaştıkları belirtildi.

ABD’ye bilgi veriyoruz

YPG, “Kuzey ve Doğu Suriye’de bulunan garantör güçlerin (ABD ve diğer batılı ülkeler) stratejik konumlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türk devletinin gündemi ısıtmak ve bölgenin istikrarını bozmak için yaptığı tehditlerin amacı DAEŞ’ı yeniden canlandırmaktır” iddiasında bulunup açıklamasını şöyle sürdürdü: “Güçlerimiz, Türk devletinin tehditlerini en ince ayrıntısına kadar araştırmakta ve elde ettiği bilgileri uluslararası garantör güçlerle paylaşmaktadır.”

Örgüt hazırlığa girişti

ABD, Fransa, İngiltere ve diğer batılı ülkelerden Türkiye’nin olası operasyonunu durdurmasını isteyen YPG’nin sözde yetkilileri, örgütün karşı hazırlığa giriştiğini de belirtti. YPG’nin paniklemesi gibi bölgedeki örgüt yandaşları da Mehmetçiğin gelişinden endişe ederken, Suriye’de YPG’ye muhalif olan Kürtler ise örgütün olası operasyondan sorumlu olduğunu açıkladı.

Harekatın sebebi YPG’dir

Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) bileşeni Suriye-Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) Politbüro üyesi Neşat Zaza, Türkiye’nin her askeri hareketliliğinden YPG yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti. Neşat Zaza, “Bu yönetimin (YPG) Türkiye’ye karşı takındığı tutum yüzünden bazı bölgeler kaybedildi. YPG yönetiminin Türkiye’nin operasyonlarını engelleyecek bir tutum içerisinde olması gerekiyor. Her şeyi yap, ardından da kalk deki Türkiye neden bana saldırıyor” eleştirisinde bulundu.

IKBY’deki Kürt araştırmacı Hüseyin Ömer, ABD ve Rusya’nın “Türkiye öncelikleri” göz önüne alındığında Türkiye’nin son operasyon tehdinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.