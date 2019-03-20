YPG'ye katılan Avrupalı terörist tabutla ülkesine gönderildi
2017 yılında terör örgütü PKK/YPG'ye katılan İtalyan terörist, Suriye'de çıkan bir çatışmada öldürüldü. Teröristin cesedi tabutla ülkesine gönderildi.20 Mart 2019 Çarşamba 09:36
Suriye'de terör örgütü YPG'ye katılan Avrupalı teröristler ülkelerine tabutta geri dönmeye devam ediyor.
Bu örneklerden sonuncusunu İtalyan kökenli terörist Lorenzo Orsetti yaşadı. Tekoşer Piling kod adlı Lorenzo Orsetti 18 Mart'ta Fırat'ın doğusunda öldürüldü.
Afrin'de Türk askerinden kaçtı
2017 yılında YPG/PKK'lı teröristlere karılan Lorenzo Orsetti, Afrin'de Türk ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyerek Deyrizor bölgesine kaçan teröristlerin arasında yer aldı.
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