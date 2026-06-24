  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alman yetkili itiraf etti: Türkiye’yi örnek alıyoruz ABD Senatosu şaşırttı! İran bir zafer daha kazandı Pekin ve Moskova'nın arka bahçesinde tarihi imza! Kazakistan ile AB arasında dev stratejik ortaklık bildirisi kabul edildi! Macron'dan terörist Netanyahu'yu kızdıracak sözler Yemen'de 4 yıllık ateşkes pamuk ipliğine bağlı! Husiler'den genel seferberlik, hükümetten savaş hazırlığı talimatı İşgalciler, Filistin'in parasına çöktü Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış! Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu 17 kentte kırmızı alarm! Afrika sıcakları o ülkeyi esir aldı
Gündem Koltuk hırsı aklını esir almış! Bu ‘sokak’ Silivri’ye çıkar
Gündem

Koltuk hırsı aklını esir almış! Bu ‘sokak’ Silivri’ye çıkar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Koltuk hırsı aklını esir almış! Bu ‘sokak’ Silivri’ye çıkar

Gölgesinde siyaset yaptığı hırsızlık zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de topladığı militanlara, “Gelinen aşamada ‘Polisle çatışalım’ diyen el kaldırsın” diyecek kadar ileri giden, partisinde yaşanan yolsuzlukları perdelemek için boykot çağrıları yapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bakanlara, devletin şerefli savcılarından milli medyanın temsilcilerine kadar önüne gelene tehdit yağdıran Özel, dün de sokağı işaret etti.

Buğra Kardan  İstanbul

Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla oturduğu CHP Genel Başkanlık koltuğundan mutlak butlan kararıyla kalkmak zorunda kalan Özgür Özel, şehir eşkıyalarını aratmıyor. Gölgesinde siyaset yaptığı hırsızlık zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de topladığı militanlara “Gelinen aşamada polisle çatışalım’ diyen el kaldırsın” diyecek kadar ileri giden, yolsuzlukları perdelemek için boykot çağrıları yapan, Erdoğan’dan bakanlara, devletin şerefli savcılarından milli medyanın temsilcilerine kadar önüne gelene tehdit yağdıran Özel, dün de sokağı işaret etti.

UMUT SOKAKTAYMIŞ!

CHP Genel Merkezi’nden atıldıktan sonra partisinin Meclis Grup Toplantı salonuna çöken Özel, dün gerçekleştirdiği korsan programda yandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Umudu gözlerinizde görüyorum ama umut artık salonlarda değil, sokakta” diyerek, bir defa daha kaos tehdidinde bulundu. Dokunulmazlık zırhına güvenerek günden güne pervasızlaşan ve adeta kabadayı gibi hareket eden Özel’in nefret dilini Akit’e değerlendiren siyasetçiler ve hukukçular, “Özel’in yandaşlarını davet ettiği sokağın sonu Silivri’ye çıkar” görüşünde birleşti.

 

SONUNU HAZIRLIYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, şunları söyledi: “Özel’in sokak kartına devamlı sarıldığını görüyoruz. Ancak demokratik hukuk devletindeyiz. Parayla pavyon köşelerinde delegeleri ayırtıp kongre yapacaksınız. O kongre iptal olunca da ‘Bu işi sokak temizler’ diyeceksiniz. Yok, öyle yağma. Sokakları provoke edemezsiniz. Özel’in de başkasının da böyle bir hakkı bulunmamaktadır. Türkiye de böyle bir şeyi kaldırmaz. İran-ABD Savaşı’nda adım adım anlaşmaya gidilirken, Türkiye’de iç karışıklık çıkarmaya kalkmak 86 milyonun ayağına pranga vurmaya teşebbüs etmek anlamına gelir. Bunun kimseye faydası olmaz. Herkes ekmeğinin peşinde. Özel, bunu unutursa avucunu yalar. Aksi takdirde en başta ben milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için oy kullanırım. Türkiye 1968’leri de 1970’leri de geride bıraktı. Özel, kendi sonunu hazırlamasın. Bilsin ki sokakları karıştırmaya akil CHP’liler de izin vermez. Provokatörlük çocuk işi. Yılların siyasetçisi kendine gelmeli.”

 

AKLISELİM OLUNMALI

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, şunları dile getirdi: “Sokaklardan medet ummak, ayaklanmalara bel bağlamak eski Türkiye’den kalma bir alışkanlıktır. Gezi, Kobani ve Saraçhane kalkışmalarının açtığı tahribat ortadadır. Kargaşa çıkararak, kuvvet veya iktidar elde etmek mümkün değildir. Her şey bir yana devletimiz güçlüdür. Milletimiz şuurludur. Halkımız uyanıktır. Sokaklara, ayaklanmalara sarılmak ise demode bir tavırdır. Dolayısıyla sokağı kaşıma eski Türkiye’de kalmıştır. E-muhtıraları, darbe girişimlerini, kalkışmaları atlatmış bir ülkeyi sokakla korkutmak mümkün değildir. Umudu sokakta aramanın sıkıntılara sebep olacağı kesin. Sokak çağrısı başka mihraklara yarar. O sebeple siyasiler, aklıselim olmalıdır. Ülkenin hayrına olmayacak, kendilerine faydalı olmayacak adımlardan kaçınmalı.”

 

ÖNCE PİSLİKLERİ TEMİZLE

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise, şunları ifade etti: “Özel, sokakları bıraksın da Veli Ağbaba gibi yüzsüzlerle hesaplaşsın. Muhittin Böcek, Ağbaba’ya para verdiğini itiraf etti. Yani çok gülünç bir durumla karşı karşıyayız. Pislikleri temizlemeyen birinin sokakları işaret ettiğini görüyoruz. Sokaklardan çalışmayı mı yoksa ülkeyi karıştırmayı mı kastediyor bilmiyoruz. İlki demokratik ama ikincisine hukukun, devletin müsaade etmeyeceği tartışılmaz. Çünkü burası muz cumhuriyeti değil. Kim hukuka aykırı bir şey yaparsa bedel öder. Uşak Belediyesi’nin parasıyla kendi arabasını döşetiyor. O arabayı kullanmaktan utanmıyor. Buna rağmen ‘Sokağa çıkacağız’ diyor. Önce pisliklerini temizle!”

Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!
Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!

Gündem

Ani kararla CHP’den AK Parti’ye geçmişti! Mansur Yavaş’ın son sözleri bardağı taşırmış!

Sinan Burhan'dan çarpıcı CHP iddiası! Tarih verip açıkladı
Sinan Burhan'dan çarpıcı CHP iddiası! Tarih verip açıkladı

Siyaset

Sinan Burhan'dan çarpıcı CHP iddiası! Tarih verip açıkladı

İçişleri Bakanlığı Duyurdu: CHP'li 2 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: CHP'li 2 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

Gündem

İçişleri Bakanlığı Duyurdu: CHP'li 2 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek
CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek

Siyaset

CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek

TBMM tarihinde bir ilk: 2 CHP'li milletvekili evlendi
TBMM tarihinde bir ilk: 2 CHP'li milletvekili evlendi

Gündem

TBMM tarihinde bir ilk: 2 CHP'li milletvekili evlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23