Koltuk hırsı aklını esir almış! Bu ‘sokak’ Silivri’ye çıkar

Buğra Kardan İstanbul

Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla oturduğu CHP Genel Başkanlık koltuğundan mutlak butlan kararıyla kalkmak zorunda kalan Özgür Özel, şehir eşkıyalarını aratmıyor. Gölgesinde siyaset yaptığı hırsızlık zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de topladığı militanlara “Gelinen aşamada polisle çatışalım’ diyen el kaldırsın” diyecek kadar ileri giden, yolsuzlukları perdelemek için boykot çağrıları yapan, Erdoğan’dan bakanlara, devletin şerefli savcılarından milli medyanın temsilcilerine kadar önüne gelene tehdit yağdıran Özel, dün de sokağı işaret etti.

UMUT SOKAKTAYMIŞ!

CHP Genel Merkezi’nden atıldıktan sonra partisinin Meclis Grup Toplantı salonuna çöken Özel, dün gerçekleştirdiği korsan programda yandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Umudu gözlerinizde görüyorum ama umut artık salonlarda değil, sokakta” diyerek, bir defa daha kaos tehdidinde bulundu. Dokunulmazlık zırhına güvenerek günden güne pervasızlaşan ve adeta kabadayı gibi hareket eden Özel’in nefret dilini Akit’e değerlendiren siyasetçiler ve hukukçular, “Özel’in yandaşlarını davet ettiği sokağın sonu Silivri’ye çıkar” görüşünde birleşti.

SONUNU HAZIRLIYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, şunları söyledi: “Özel’in sokak kartına devamlı sarıldığını görüyoruz. Ancak demokratik hukuk devletindeyiz. Parayla pavyon köşelerinde delegeleri ayırtıp kongre yapacaksınız. O kongre iptal olunca da ‘Bu işi sokak temizler’ diyeceksiniz. Yok, öyle yağma. Sokakları provoke edemezsiniz. Özel’in de başkasının da böyle bir hakkı bulunmamaktadır. Türkiye de böyle bir şeyi kaldırmaz. İran-ABD Savaşı’nda adım adım anlaşmaya gidilirken, Türkiye’de iç karışıklık çıkarmaya kalkmak 86 milyonun ayağına pranga vurmaya teşebbüs etmek anlamına gelir. Bunun kimseye faydası olmaz. Herkes ekmeğinin peşinde. Özel, bunu unutursa avucunu yalar. Aksi takdirde en başta ben milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için oy kullanırım. Türkiye 1968’leri de 1970’leri de geride bıraktı. Özel, kendi sonunu hazırlamasın. Bilsin ki sokakları karıştırmaya akil CHP’liler de izin vermez. Provokatörlük çocuk işi. Yılların siyasetçisi kendine gelmeli.”

AKLISELİM OLUNMALI

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, şunları dile getirdi: “Sokaklardan medet ummak, ayaklanmalara bel bağlamak eski Türkiye’den kalma bir alışkanlıktır. Gezi, Kobani ve Saraçhane kalkışmalarının açtığı tahribat ortadadır. Kargaşa çıkararak, kuvvet veya iktidar elde etmek mümkün değildir. Her şey bir yana devletimiz güçlüdür. Milletimiz şuurludur. Halkımız uyanıktır. Sokaklara, ayaklanmalara sarılmak ise demode bir tavırdır. Dolayısıyla sokağı kaşıma eski Türkiye’de kalmıştır. E-muhtıraları, darbe girişimlerini, kalkışmaları atlatmış bir ülkeyi sokakla korkutmak mümkün değildir. Umudu sokakta aramanın sıkıntılara sebep olacağı kesin. Sokak çağrısı başka mihraklara yarar. O sebeple siyasiler, aklıselim olmalıdır. Ülkenin hayrına olmayacak, kendilerine faydalı olmayacak adımlardan kaçınmalı.”

ÖNCE PİSLİKLERİ TEMİZLE

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise, şunları ifade etti: “Özel, sokakları bıraksın da Veli Ağbaba gibi yüzsüzlerle hesaplaşsın. Muhittin Böcek, Ağbaba’ya para verdiğini itiraf etti. Yani çok gülünç bir durumla karşı karşıyayız. Pislikleri temizlemeyen birinin sokakları işaret ettiğini görüyoruz. Sokaklardan çalışmayı mı yoksa ülkeyi karıştırmayı mı kastediyor bilmiyoruz. İlki demokratik ama ikincisine hukukun, devletin müsaade etmeyeceği tartışılmaz. Çünkü burası muz cumhuriyeti değil. Kim hukuka aykırı bir şey yaparsa bedel öder. Uşak Belediyesi’nin parasıyla kendi arabasını döşetiyor. O arabayı kullanmaktan utanmıyor. Buna rağmen ‘Sokağa çıkacağız’ diyor. Önce pisliklerini temizle!”