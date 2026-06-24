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Gündem Başkentte Özel Harekat’a ateş açtılar: DEAŞ’lı karı-koca çatışmada etkisiz hale getirildi
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Başkentte Özel Harekat’a ateş açtılar: DEAŞ’lı karı-koca çatışmada etkisiz hale getirildi

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Başkentte Özel Harekat’a ateş açtılar: DEAŞ’lı karı-koca çatışmada etkisiz hale getirildi

Ankara’da düzenlenen operasyonda Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ile çatışmaya giren DEAŞ mensubu terörist öldürülürken, aynı örgüte mensup karısı ise yaralı olarak yakalandı.

Olay, dün sabah Haymana’nın Sazağası Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, DEAŞ mensubu M.K. ile karısı N.K.’nın bulundukları adrese Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada örgüt mensubu M.K. öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte üye karısı N.K. ise yaralı olarak yakalandı.

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