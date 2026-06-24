ABB hizmette ‘yavaş’ borçlanmada hızlı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan merkezi yönetim brüt borç stoku verilerinde, ABB birinciliği kimseye kaptırmadı. Geçtiğimiz yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın verdiği bilgilere göre SGK’ya en borçlu 30 belediyeden 23’ü CHP belediyesiyken, en borçlu belediye 12 milyar lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, en borçlu ikinci belediye de CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ydi. ABB’nin geçtiğimiz yıl itibariyle SGK’ya yaklaşık 9 milyar lira borcu bulunuyordu. 2019 Şubat ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP’ye geçtiğinde SGK’ya borcu 160 milyon lirayken, Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, 5 yılda SGK prim borcunu 55 kat artırdı. Ankara’da gözle görülür hiçbir yatırım ve hizmeti hayata geçirmeyen CHP’li Yavaş, görevde bulunduğu 6 yılı aşkın süre içerisinde 60 milyar lirayı aşkın değerde yüzlerce taşınmaz satışıyla kayıtlara geçti.

BAŞKENT 30 YIL GERİYE GİTTİ

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları dile getirdi: “Mansur Yavaş bir sürü vaatle göreve geldi. Bundan 7 yıl önce Ankara’yı turizmin başkenti yapacağını, huzurun başkenti yapacağını, refahın başkenti yapacağını söylüyordu. Ancak tabi bakıyorsunuz 7 yıllık görev süresinin sonunda Ankara’ya gözle görülür bir tane eser, bir tane hizmeti maalesef olmadı. Mansur Yavaş ne yaptı? Bugüne kadar 60 milyar liralık taşınmaz sattı, arsa sattı, belediyenin gayrimenkullerini sattı. Belediyeyi belki de cumhuriyet tarihindeki en yüksek borçlanma oranına ulaştırdı ve Ankara şu anda Türkiye’deki bütün belediyeler arasında, Hazine’ye borçlu belediyeler arasında listenin başında geliyor. Şimdi bir taraftan belediyeyi borçlandırırken bir taraftan Ankara’ya maalesef çivi çakmadı. Benim daha önce söylediğim bir söylemin vardı ben yine onu tekrar etmek istiyorum. Mansur Yavaş Ankara tarihinin gelmiş geçmiş en başarısız belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın döneminde Ankara maalesef 30 yıl geriye gitti. Ankara’daki şu anda mevcut yapıların, eserlerin tamamı AK Parti döneminde yapılmıştır. Peyzaj alanlarının tamamı AK Parti döneminde yapılmıştır. Yolların, köprülerin tamamı AK Parti döneminde, metroların tamamı AK Parti döneminde yapılmıştır. Ne trafikte düzenleyici, rahatlatıcı bir yatırım olmuştur, ne toplu taşımada, ne de altyapı sorunlarında Ankara’nın sorunlarına çözüm bulacak en ufak bir çalışması olmuştur. Şu anda son yapılan anketlerde memnuniyet oranının yüzde 40’ların altına düştüğünü görüyoruz. Vatandaş memnun değil. İnşallah çekidüzen verir kendisine, Çünkü bizler de Ankara’da yaşıyoruz. İnşallah kalan süresinde hizmet yapar. Biz de Ankara yapılacak hizmetlerin hepsinin arkasında oluruz. Ancak maalesef 7 yıl boşa geçti. Bunların öyle bir vizyonları yok. Değil 7 yıl 70 yıl da geçse Ankara’ya çivi çakmak gibi bir niyetleri yok. Böyle bir vizyonları, böyle bir görüşleri yok maalesef.”

SON DERECE BAŞARISIZ

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları söyledi: “Aslında Mansur Yavaş şişirilmiş, hormonlu bir belediye başkanıdır. Ayrıca daha önce verdiği hiçbir sözü yerine getirmemiştir. Şöyle bakıldığında, suyu biliyorsunuz ‘Allah’ın suyu parayla mı olur’ dedi. Ve çok büyük zamlar yaptı suya. Devam ediyorum, onun dışında ‘Ankara’yı parsel parsel Melih Gökçek sattı’ dedi. Melih Gökçek’i geride bıraktı. Melih Gökçek birtakım satışlar yaptı ama onları değerlendirerek yaptı. Yani belediyeye para kazandırdı, arsaya inşaat yaptı. Onun dışında birtakım imar çalışmaları ile oraları değerlendirdi. Ondan sonra sattı. Ama Melih Gökçek bunu yaparken Mansur Yavaş haraç mezat sattı. Şöyle bakıldığında neresinden bakılırsa bakılsın, maalesef son derece başarısız bir belediye başkanıdır. Hiç hizmet de yok, ne metro var ne altyapı var. Zaten bütün rakamlar da onu gösteriyor. Son kamuoyu araştırmalarında da görünüyor. Yüzde 40’ın altına düştü desteği. Böyle giderse zaten sandıkta bir daha seçilmesi mümkün değil. Gerçekten Ankara’nın üstüne kâbus gibi çökmüş bir kişiliktir. Ankaralılar bunun hesabını sandıkta soracak. Ortada çok net bir beceriksizlik var yasalara uygun olsa da. CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın şöyle bakıldığı zaman ele gelir dişe dokunur, herhangi bir icraatı olmadığı gibi onun dışında da söylediklerinin tamamının tersini yapmıştır. Böyle bir isimle karşı karşıyayız.”