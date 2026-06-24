Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: Her gün tüketince vücudu bambaşka yapıyor... Bakın ne yaptı

Uzmanlar, tek bir süper gıdaya yönelmek yerine, beslenme düzeninde çeşitliliğin korunması gerektiğini hatırlatıyor. Su teresi gibi besin yoğunluğu yüksek sebzelerin öğünlere dahil edilmesi, vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besinlerin dengeli bir şekilde alınmasına olanak tanıyor. Su teresinin bu kadar yüksek puan almasının en önemli nedenlerinden biri, içeriğindeki yüksek glukozinolat oranlarıdır. Bu bileşikler, çiğneme esnasında antikanser özelliklere sahip olan izotiyosiyanatlara dönüşüyor. Bilim insanları, su teresinin düzenli tüketilmesinin kolon, meme ve akciğer kanseri gibi birçok kanser türüne karşı vücutta koruyucu bir duvar ördüğünü, hücre hasarlarını engellediğini belirtiyor. Uzmanlar, su teresinin bileşenlerinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için pişirilmeden, çiğ olarak tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu sebeple su teresini salatalara eklemek, sandviçlerin içine koymak veya taze sıkılmış yeşil sebze sularına dahil etmek en doğru tüketim yöntemleri arasında yer alıyor.