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Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: Her gün tüketince vücudu bambaşka yapıyor... Bakın ne yaptı

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Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: Her gün tüketince vücudu bambaşka yapıyor... Bakın ne yaptı

Sağlıklı beslenmek denildiğinde akla ilk gelen ıspanak ve brokoli yapılan son bilimsel araştırmalarla tahtlarını kaybetti. Ispanak ve brokoli; uzun yıllardır en sağlıklı sebzeler arasında gösterilse de, bilim insanlarının hazırladığı besin yoğunluğu sıralamasında ilk sıraya su teresi yerleşti.

#1
Foto - Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: Her gün tüketince vücudu bambaşka yapıyor... Bakın ne yaptı

Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme trendlerinde yeşil yapraklı sebzelerin önemi her fırsatta vurgulanıyor. Yıllardır sofraların en sağlıklı seçenekleri olarak bilinen yeşil yapraklı sebzeler, bilimsel bir araştırmayla yerini şaşırtıcı bir isme bıraktı.

#2
Foto - Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: Her gün tüketince vücudu bambaşka yapıyor... Bakın ne yaptı

Beslenme uzmanları ve bilim dünyası, uzun süredir hangi sebzenin vücut için en yüksek faydayı sağladığını belirlemek adına kapsamlı bir çalışma yürüttü.

#3
Foto - Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: Her gün tüketince vücudu bambaşka yapıyor... Bakın ne yaptı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından gerçekleştirilen ve 17 temel besin değerinin baz alındığı analizde, su teresi rakiplerini geride bırakarak listenin bir numarasına oturdu.

#4
Foto - Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: Her gün tüketince vücudu bambaşka yapıyor... Bakın ne yaptı

Uzmanlar, tek bir süper gıdaya yönelmek yerine, beslenme düzeninde çeşitliliğin korunması gerektiğini hatırlatıyor. Su teresi gibi besin yoğunluğu yüksek sebzelerin öğünlere dahil edilmesi, vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besinlerin dengeli bir şekilde alınmasına olanak tanıyor. Su teresinin bu kadar yüksek puan almasının en önemli nedenlerinden biri, içeriğindeki yüksek glukozinolat oranlarıdır. Bu bileşikler, çiğneme esnasında antikanser özelliklere sahip olan izotiyosiyanatlara dönüşüyor. Bilim insanları, su teresinin düzenli tüketilmesinin kolon, meme ve akciğer kanseri gibi birçok kanser türüne karşı vücutta koruyucu bir duvar ördüğünü, hücre hasarlarını engellediğini belirtiyor. Uzmanlar, su teresinin bileşenlerinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için pişirilmeden, çiğ olarak tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu sebeple su teresini salatalara eklemek, sandviçlerin içine koymak veya taze sıkılmış yeşil sebze sularına dahil etmek en doğru tüketim yöntemleri arasında yer alıyor.

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