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Gerçek ortaya çıktı: Cesetsiz cinayet davasında şaşırtan karar!

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Gerçek ortaya çıktı: Cesetsiz cinayet davasında şaşırtan karar!

#1
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Cesetsiz cinayet davasında şaşırtan karar!

"SENİN İNŞAATINDA BİR CESET VAR" Burada N.Ö., V.U.'ya "Senin inşaatta bir ceset var, üzerinde ise 'V.U.'nun duvarcısıyım paramı vermediği için beni öldürdü' diye bir not var, 100 bin TL'ye cesedi yok ettireceğim." dedi. Panikleyen ve korkan V.U., durumu önce ailesine ardından da jandarmaya bildirdi. Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla adrese giden İl Jandarma Komutanlığı Erdemli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) cesedi bulamadı ancak belirli yerlerde, bazı malzemeler ile kıyafetler de kan lekesini fark etti.

#2
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Cesetsiz cinayet davasında şaşırtan karar!

CESET BULUNAMADI O dönem birçok yerde arama yapılmasına rağmen ceset bulunamadı. Olay yerinden alınan kan örnekleri ise Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan DNA ve soy bağı çalışmasında olay yerinde bulunan mala ve peçetedeki kanın sanık N.Ö.'ye ait olduğu tespit dildi. Sırt çantası ve bir iş kıyafetinde ise o inşaat hiç çalışmayan farklı bir kişiye ait kan çıktı.

#3
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Cesetsiz cinayet davasında şaşırtan karar!

DNA'DAN YOLA ÇIKARAK KİMLİK TESPİTİ YAPILDI Şahsın kimliğinin tespit edilmesi için DNA'dan yola çıkılarak soy bağı incelendi. Soy bağında kan Kahramanmaraş'ta yaşayan bir aile belirlendi. JASAT ekipleri, ailenin çocuklarından O.K. ile yaptığı görüşmede, 6 yıldır görüşmedikleri ve ne yaptığını bilmedikleri babaları İbrahim K. (57) haricinden kimsenin eksik olmadığını öğrendi. Bunun üzerine dedektifler, N.Ö.'nün öldürdüğü kişinin Mersin’de yaşayan İbrahim K. olduğunu tespit etti.

#4
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Cesetsiz cinayet davasında şaşırtan karar!

57 SANİYELİK GÖRÜŞME İbrahim K.'nin telefonunda en son N.Ö. ile 57 saniyelik görüşme yaptığını ardından da ikilinin sim kartlarının aynı bölgede baz verdiği belirlendi. Saha araştırmasında İbrahim K.'nin evine bir süredir gelmediği, boynunda da ise 2 altın zincir olduğunu belirledi.

#5
Foto - Gerçek ortaya çıktı: Cesetsiz cinayet davasında şaşırtan karar!

CİNAYETTEN CEZA ALDI Cinayet zanlısı N.Ö. hakkında Mersin Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten adam öldürme" suçundan dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen davada zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Maktul ile görüştüğünü kendisine verdiği bozuk olduğunu ileri sürdüğü cep telefonunun tamir olmaması üzerine kırıp çöpe attığını, altınların ise kendisine ait olduğunu söyleyerek kendini savunan sanık, altınlardan eşinin bile haberinin olmadığını ifade etti. CESETSİZ CİNAYET SANIĞINA 25 YIL CEZA Savcı ise mütalaasında dosyada tüm delillerden yola çıkarak sanık N.Ö.'nün "Kasten Öldürme" ve "Nitelikli Hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, her ne kadar yapılan aramalarda ceset bulunmasa da İbrahim K.'nin öldürüldüğünü kabul ederek, sanık hakkında eylemine uyan "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl, ölüden hırsızlık nedeniyle "Nitelikli Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Ceset olmadan verilen toplam 29 yıl 2 aylık hapis cezasının yanı sıra, kan lekesinden ulaşılan DNA'dan soy bağı aracılığıyla maktulün kimliğinin tespit edilmesi de örnek oldu.

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