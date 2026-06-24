Gerçek ortaya çıktı: Cesetsiz cinayet davasında şaşırtan karar!

CİNAYETTEN CEZA ALDI Cinayet zanlısı N.Ö. hakkında Mersin Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten adam öldürme" suçundan dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen davada zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Maktul ile görüştüğünü kendisine verdiği bozuk olduğunu ileri sürdüğü cep telefonunun tamir olmaması üzerine kırıp çöpe attığını, altınların ise kendisine ait olduğunu söyleyerek kendini savunan sanık, altınlardan eşinin bile haberinin olmadığını ifade etti. CESETSİZ CİNAYET SANIĞINA 25 YIL CEZA Savcı ise mütalaasında dosyada tüm delillerden yola çıkarak sanık N.Ö.'nün "Kasten Öldürme" ve "Nitelikli Hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, her ne kadar yapılan aramalarda ceset bulunmasa da İbrahim K.'nin öldürüldüğünü kabul ederek, sanık hakkında eylemine uyan "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl, ölüden hırsızlık nedeniyle "Nitelikli Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Ceset olmadan verilen toplam 29 yıl 2 aylık hapis cezasının yanı sıra, kan lekesinden ulaşılan DNA'dan soy bağı aracılığıyla maktulün kimliğinin tespit edilmesi de örnek oldu.