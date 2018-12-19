YPG/PYD'li teröristlere zırhlı nöbet kulübesi!
Terör örgütü YPG/PYD/PKK Nusaybin'e komşu olan Kamışlı'ya TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirdi.19 Aralık 2018 Çarşamba 13:30
Nusaybin'e 500 metre mesafede bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD'li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi.
Sınır komşu kente bu kez de TIR'larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR'ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.
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