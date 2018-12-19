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YPG/PYD'li teröristlere zırhlı nöbet kulübesi!

Terör örgütü YPG/PYD/PKK Nusaybin'e komşu olan Kamışlı'ya TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:30
YPG/PYD'li teröristlere zırhlı nöbet kulübesi!

Nusaybin'e 500 metre mesafede bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD'li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi. 

Sınır komşu kente bu kez de TIR'larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR'ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:30
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. PYD
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • İlkerİlker4 dk önce
    G3 de bile zırh delici mermi çeşidi var.Bunların esas zırhı ABD ve diğer devletler obları delebilsek bunların ....
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 23 dk önce
    Fark Etmez. TSK da, Zırh Delici Bomba Var. Deler Geçer.

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