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YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu- Çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı

09 Ağustos 2019 Cuma 14:08
YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

AZEZ (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat'tan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Mare ilçesindeki cephe hatlarına sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Mare’nin güneydoğusundaki Tüveys bölgesinde ÖSO güçlerinin mevzilerine sızma girişiminde bulundu.

Çıkan çatışmalarda bir ÖSO mensubu öldü, 5 ÖSO mensubu yaralandı.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Bölgede yaşayan 250 bin civarındaki sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, zaman zaman ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişiminde bulunarak saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:08
  1. saldırı
  2. YPG/PKK

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