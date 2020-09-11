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Aktüel YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü
Aktüel

YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:38:47 -
YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü

RAKKA/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka'da alıkoyduğu kalp hastası sivili işkence ederek öldürdü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Basem Abdulvehhab Muheysin, 10 gün önce ikamet ettiği Rakka kent merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonuldu.

YPG/PKK'yı eleştirdiği bahanesiyle alıkonulan kalp hastası Muheysin'in cansız bedeni, dün ailesine teslim edildi.

Kaynaklar, geçen sene evlenen Muheysin'in tutulduğu zindanda işkence sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Terör örgütü YPG/PKK, temmuz ayında alıkoyduğu 20 ve 26 yaşlarında 2 sivili de işkenceyle öldürmüştü.

Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak, sivilleri alıkoyuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Ekim 2017'den bu yana Rakka'yı işgal altında tutuyor.

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