  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel YPG/PKK'lı teröristler Haseke'de 2 haftada yüzlerce genci zorla silah altına aldı
Aktüel

YPG/PKK'lı teröristler Haseke'de 2 haftada yüzlerce genci zorla silah altına aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:27:39 -
YPG/PKK'lı teröristler Haseke'de 2 haftada yüzlerce genci zorla silah altına aldı

HASEKE (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ili genelinde, son 2 haftada yüzlerce genci alıkoyarak zorla silah altına aldı.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Haseke ilinde gençleri zorla silah altına almaya hız verdi.

Daha önce de benzer uygulamalar yapan teröristler, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezinde, son 2 haftada evlere yaptıkları baskınlarda ve kontrol noktalarında yaşları 18 ve üstü yüzlerce erkeği alıkoydu.

Teröristler, alıkoydukları gençleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de sözde eğitim kamplarına götürüyor.

YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çabasının, Suriye Milli Ordusu askerlerinin, M4 karayolu üzerindeki Ayn İsa beldesinden Barış Pınarı Harekatı bölgesine son dönemde taciz ve sızma girişimlerinde bulunan YPG/PKK'lı teröristleri hedef almasına denk gelmesi dikkati çekti.

YPG/PKK'lı teröristler, temmuz ayının ilk haftasında da Haseke'de 18-35 yaşlarındaki yaklaşık 400 genci alıkoyarak, silah zoruyla saflarına katmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hesap günü geldi...
Gündem

Hesap günü geldi... "Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı"

Hain FETÖ’nün MİT TIR'ları kumpaslarıyla uzun süre generalliği engellenen Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nu hedef alan eski Yargıtay üyelerinin..
Nevşin Mengü gittiği yeri kurutuyor! Kanalın fişi çekildi
Medya

Nevşin Mengü gittiği yeri kurutuyor! Kanalın fişi çekildi

30 Kasım'da yayın hayatına başlayan ve Nevşin Mengü'nün de program yaptığı Cavit Çağlar'ın 'Olay TV'si, 1 ay bile yayın yapamadan kepenkleri..
Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki kirli emellerini açıkladı. Dendias asıl amaçlarının deniz sınırlandırılması anlaşmasın..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay