0553 313 94 23

YPG/PKK, Türkiye’nin gazabından korkuyor

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında bölgede yalnız kalan terör örgütleri, bu sefer de katil Esed'e sığınarak üzerlerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

27 Aralık 2018 Perşembe 09:58
YPG/PKK, Türkiye’nin gazabından korkuyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyon için hazırlıklar devam ederken bölgede bulunan terör örgütleri de hazırlıklarına hız verdi. ABD’nin, Türkiye’nin isteği üzerine bölgede kurduğu üsleri boşaltması terör örgütlerini korkuttu. Bölgede yalnız kalan YPG/PYD unsurları Esed rejimine yanaşarak Türkiye’nin yapacağı operasyonda üzerlerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan ASSAM Stratejisti emekli Albay Ersan Ergür, “Türkiye’nin, Esed rejimi ile çatışması söz konusu olamaz. YPG/PYD terör örgütleri de bunu bildiği için Esed’e yanaşıyor” dedi.

Türkiye’nin, YPG’ye operasyon ve harekât yapmasını önlemenin yollarının belli olduğunu söyleyen Ersan Ergür, “YPG’nin Esed rejimine sırtını dayamasının nedeni Türkiye’nin gazabından kurtulmaktır. Benim düşüncem Türkiye, ABD’nin attığı adımlar doğrultusunda harekâtı geciktirmekle en doğrusunu yaptı. Ama bundan sonra Türkiye yapacağı harekâtı bir şekilde icra ederek ve bölgeye girerek ABD’nin bu oyununu bozması lazım. Fakat bugüne kadar gerçekleştirilen politikalara bakarsak Türkiye çok aktif roller alarak büyük kazanımlar elde edebiliyor. Bundan sonra harekâtı çok fazla geciktirmeden bir an önce yapılması gerekir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:58
  1. Ankara
  2. Fırat’ın doğusu
  3. ABD
  4. YPG/PYD
  5. Esed
  6. Akit
  7. ASSAM Stratejisti emekli Albay Ersan Ergür
  8. Ersan Ergür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor
    1. Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor
    2. Borsa güne yükselişle başladı
    3. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun..
    4. Dolar/TL, 5,2890 seviyesinde işlem..
    5. Bakan Akar, "Yılın Fotoğrafları"..
    6. BES'te yeni düzenleme! Tekrar dahil..
    7. Bir tonluk bomba ses hızını aştı,..
    8. YPG/PKK, Türkiye’nin gazabından korkuyor
    9. Sivas merkezli uyuşturucu operasyonu
    10. "Sehven" ceza kesilen motosikletliye..
    11. Gram altın 216 lira seviyelerinde
    12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    13. Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
    14. Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüs..
    15. Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi
    16. Savunma sanayiide tarihi anlar! Bakan..
    17. Gökmen Çiçek kimdir nerelidir?
    18. Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
    19. Mustafa Masatlı kimdir nerelidir?
    20. İZBAN zam teklifini geri çekti
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu