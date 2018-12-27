YPG/PKK, Türkiye’nin gazabından korkuyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyon için hazırlıklar devam ederken bölgede bulunan terör örgütleri de hazırlıklarına hız verdi. ABD’nin, Türkiye’nin isteği üzerine bölgede kurduğu üsleri boşaltması terör örgütlerini korkuttu. Bölgede yalnız kalan YPG/PYD unsurları Esed rejimine yanaşarak Türkiye’nin yapacağı operasyonda üzerlerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan ASSAM Stratejisti emekli Albay Ersan Ergür, “Türkiye’nin, Esed rejimi ile çatışması söz konusu olamaz. YPG/PYD terör örgütleri de bunu bildiği için Esed’e yanaşıyor” dedi.

Türkiye’nin, YPG’ye operasyon ve harekât yapmasını önlemenin yollarının belli olduğunu söyleyen Ersan Ergür, “YPG’nin Esed rejimine sırtını dayamasının nedeni Türkiye’nin gazabından kurtulmaktır. Benim düşüncem Türkiye, ABD’nin attığı adımlar doğrultusunda harekâtı geciktirmekle en doğrusunu yaptı. Ama bundan sonra Türkiye yapacağı harekâtı bir şekilde icra ederek ve bölgeye girerek ABD’nin bu oyununu bozması lazım. Fakat bugüne kadar gerçekleştirilen politikalara bakarsak Türkiye çok aktif roller alarak büyük kazanımlar elde edebiliyor. Bundan sonra harekâtı çok fazla geciktirmeden bir an önce yapılması gerekir” diye konuştu.