YPG/PKK korkudan masaya oturdu: Petrolü verelim, bizi kurtarın
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi yetkililerinin, Kamışlı ilçesinde toplantı düzenledikleri iddia edildi.20 Aralık 2018 Perşembe 20:55
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer alan iddiaya göre, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararı almasının ardından, YPG/PKK'lı terörist elebaşları ile üst düzey Esed rejimi yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Heseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir araya geldi.
Deyrizor'daki petrol sahalarının Esed rejimine devredilmesi konuldu
Toplantıda, Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki petrol sahalarının rejim güçlerine devredilmesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri operasyon ve ABD'nin çekilmesi konuları ele alındı.
Terör yandaşlarından Türkiye aleyhinde gösteri
Terör örgütü yandaşları, Münbiç, Haseke ilinin Tel Barak ve Tel Temr beldeleri ile Rakka'nın kuzeydoğusunda yer alan ABD'nin Çelebi Üssü yakınında gösteriler düzenledi.
Teröristlerden ABD'ye tepki: Suriye'den çıkma
Gösterilerde, ABD'den Suriye'den çıkma kararını geri çekmesi de istendi.
Örgüt yandaşları ayrıca Türkiye karşıtı sloganlar da attı.
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