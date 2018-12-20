0553 313 94 23

YPG/PKK korkudan masaya oturdu: Petrolü verelim, bizi kurtarın

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi yetkililerinin, Kamışlı ilçesinde toplantı düzenledikleri iddia edildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 20:55
YPG/PKK korkudan masaya oturdu: Petrolü verelim, bizi kurtarın

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer alan iddiaya göre, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararı almasının ardından, YPG/PKK'lı terörist elebaşları ile üst düzey Esed rejimi yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Heseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir araya geldi.

Deyrizor'daki petrol sahalarının Esed rejimine devredilmesi konuldu

Toplantıda, Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki petrol sahalarının rejim güçlerine devredilmesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri operasyon ve ABD'nin çekilmesi konuları ele alındı.

Terör yandaşlarından Türkiye aleyhinde gösteri

Terör örgütü yandaşları, Münbiç, Haseke ilinin Tel Barak ve Tel Temr beldeleri ile Rakka'nın kuzeydoğusunda yer alan ABD'nin Çelebi Üssü yakınında gösteriler düzenledi.

Teröristlerden ABD'ye tepki: Suriye'den çıkma

Gösterilerde, ABD'den Suriye'den çıkma kararını geri çekmesi de istendi.

Örgüt yandaşları ayrıca Türkiye karşıtı sloganlar da attı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:18
  1. petrol
  2. TERÖR
  3. kamışlı
  4. esed
  5. PYD
  6. deyrizor
  7. ypg
  8. GÜNCEL Haberleri
  9. Esed rejimi
  10. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
  11. YPG/PKK'lı terörist elebaşları
  12. Heseke
  13. Fırat'ın doğusuna operasyon

YORUM YAZ

  • hamidohamido1 sa önce
    Korkunun ecele faydası yok . Syonist lerindolgu malzemesisiniz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barcelona transferi duyurdu!
  1. Barcelona transferi duyurdu!
  2. İngiltere'den drone alarmı! 11 bin..
  3. Süper Loto çekildi (2)
  4. Süper Loto çekildi (1)
  5. Pentagon'dan flaş açıklama! 'Hava ve..
  6. Fenerbahçe farklı kazandı! Son 16'ya..
  7. 'Süresiz Nafaka' mağduru emekli..
  8. Çocuklardan TBMM Başkanı Yıldırım'a..
  9. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının..
  10. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
  11. Netanyahu ve Trump arasında flaş..
  12. Macaristan'da tartışmalı "fazla mesai"..
  13. Panathinaikos'ta Xavi Pascual dönemi..
  14. Pentagon'dan "Suriye'de hava..
  15. Fransızlar yazdı! Zafer Erdoğan'ın
  16. Netanyahu ile Trump ABD'nin Suriye'den..
  17. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  18. HDP'den küstah çağrı! 'Türkiye..
  19. Maçın ardından
  20. Düzce'deki FETÖ/PDY davası
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Dev şirkete kayyım atandı
Dev şirkete kayyım atandı
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

Günün Karikatürü

21 Aralık 2019
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'