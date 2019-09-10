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YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışma

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat'tan, bu bölgenin batısındaki Mare ilçesine sızma girişimi düzenledi- Mare'yi kontrol eden ÖSO ile YPG/PKK arasında ağır silahlarla yoğun çatışmalar yaşandı

10 Eylül 2019 Salı 10:28
YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışma

AZEZ (AA) - Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, Tel Rıfat'ın batısındaki Mare ilçesine sızma girişiminde bulunması neticesinde çatışmalar yaşandı.

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez’in güneyindeki Mare'ye sızma amaçlı saldırılar düzenledi.

İşgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden saldıran örgüt, ÖSO ile Mare'nin güneybatısındaki Şeyh İsa ve güneyindeki Harbil bölgelerinde ağır silahlarla çatıştı. ÖSO, terör örgütünün sızma girişimini püskürtürken, iki askeri yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:28
  1. Azez
  2. ÖSO
  3. Tel Rıfat
  4. yaralı
  5. YPG/PKK

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