YPG’nin tünelleri başlarına ‘çöktü’

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PYD/YPG, Mehmetçiğin düzenleyeceği harekat öncesinde Zeytindalı Harekatında olduğu gibi önlemler almaya çalışırken, sürekli kayıp vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Resulayn’da kazdıkları bir tünelde meydana gelen göçük nedeniyle 5 teröristin göçük altında kalarak öldüğü öğrenilirken, kazılan tünellerin büyük olması ve gelişigüzel yapılması nedeniyle üstünde bulunan evleri taşımayarak evlerle birlikte yıkıldığı öğrenildi. Daha önce de terör örgütü PKK/YPG’nin kendi kazdığı tünellerin çökmesi ve döşediği patlayıcıların infilak etmesi sonucu çok sayıda terörist ölmüştü. Öte yandan; Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik diplomasi trafiği devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri de hazırlıklarını tamamlıyor. ÖSO birliklerine bağlı Milli Ordu, askerlerine 24 saat aralıksız eğitim veriyor.