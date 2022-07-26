YPG’nin taziye çadırı: ABD

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Suriye’nin kuzeyinde PKK koridoru oluşturup Türkiye’yi güneyden kuşatmak için PKK/YPG’ye 40 bin TIR ve binlerce uçak silah yardımı yapıp her türlü askeri destek sağlayan ABD, öldürülen teröristler için gözyaşının döküldüğü taziye çadırına dönmeye başladı. En son Mehmetçiğin öldürdüğü terörist elebaşılarından Salwa Yusuk ve beraberindeki 2 hain için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın “kritik savaşçı” ifadesiyle taziye mesajı yayınladı. Mesaja tepki yağarken Akit’e konuşan güvenlik ve terör uzmanları, Türkiye’yi tehdit eden bütün terör örgütlerinin hamiliğini yapan Amerika’nın maskesi düştükten sonra teröre aleni destek verdiğine dikkati çekti.

ABD’nin teröre desteğini bilmeyen yok

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD’nin teröre verdiği desteği bilmeyenin kalmadığını ifade ederek, “Maskesi düşen ABD, teröre desteğini artık fütursuzca yapıyor. Ölen PKK’lı için verdikleri tepkiyi yadırgamıyoruz çünkü onu besleyen, büyüten, o noktaya gelmesini sağlayan ABD’nin ta kendisidir. Bunun uluslararası camiada yaptırımı maalesef yok. Normal şartlarda teröre destek veren ülkelerle ilgili bir ortak tepkinin oluşması lazım. Bütün uluslararası anlaşmalar, kanunlar bunu gerektiriyor. Ama o kanunlar ABD menfaatlerine göre yontulduğu için yanına kâr kalıyor. Bu tepkisizlik daha da şımartıyor” dedi.

Bu durumun artık sonuna gelindiğini sözlerine ekleyen Başbuğ, şöyle devam etti: “Dünyanın terör örgütü olarak tescillediği bir yapıyı legal gibi lanse etmeye çalışır, bir de elemanlarına bir takım siyasi ödüller vermeye kalkarsan gün gelir oyuncağını elinden işte böyle alırlar. O zaman o terör örgütüyle yüzleşmek zorunda kalırsın. Şu anda Amerika’nın en büyük korkusu yüzleşmek. Şu anda Amerika’da o yüzleşmeyi yapacak ne güç ne de akıl var. Böyle olduğu için de sahadaki son kozlarını kullanıyor. Bölge insanının çocuklarını çalarak, gasp ederek örgüte eleman devşirmeye çalışıyor. Devekuşu mantığıyla hareket eden ABD’nin bilmediği, bu adımların sahada karşılığının olmadığıdır. Yakın zamanda planlanan harekat ile ABD görecek ki ellerindeki son katiller de ya kaçacak, ya öldürülecek. Bu durumda Amerika’nın yapması gereken Türkiye’ye karşı askeri güç oluşturmaktır. Ancak öyle bir güçleri de yok. İyi biliyorlar ki Türk ordusu karşısında durabilecek hiçbir beşeri güç yok. Neticede sahada kaybeden Amerika, kazanan ise insanlık ve Türkiye olacak.”

Türkiye terörü vuruyor, acısı Amerika’dan çıkıyor

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül ise Suriye iç savaşı başladığından bu yana Amerika’nın Irak ve Suriye’nin kuzeyinde koridor oluşturma planı çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. Akgül, “Her ne kadar kendi ordusuyla ve varlığıyla orada kendisini göstermiyorsa da göndermiş oldukları binlerce tır askeri mühimmat ve sadece bugün yayınlanan taziye mesajı dışında geçmişte ve PKK’nın, YPG’nin kamplarında bir takım Amerikan yetkililerinin açıkça pozlar veriyor olması orada bire bir ‘ben bu örgütü destekliyorum. Kuzey Suriye ve Kuzey Irak koridoru ile ilgili ciddi planlarım var ve ben bunun arkasındayım’ tavrındalar. Bu sözüm ona çok ciddi planı vesayetle bir terör örgütü üzerinden yürütmeye çalışan ABD’nin uzun uğraşlar ve uzun yetiştirmeler sonucu bir kıvama getirdiği bir takım teröristbaşılarının hedef alınıp vurulması ise doğrudan terör örgütünü değil, doğal bir şekilde ABD’yi acıtıyor. Acıttığı için de taziye mesajı yayınlıyorlar. Bu onlar için normal” dedi.