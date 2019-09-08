YPG'nin eski sözcüsü hain ilişkiyi anlattı: HDP’li her belediye PKK'ya para gönderir

Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu çözülme sürecine giren, her geçen gün iyiden iyiye kapana kısılan terör örgütü PKK'nın, TBMM'ye terörü sokan HDP ile olan hain ittifakı da deşifre oldu.

Bu alçak ilişkiyi ise 2 yılı aşkın süre PKK'nın Suriye uzantısı YPG’nin resmi sözcülüğünü yapan ve 2017 Kasım ayında örgütten kaçarak Türkiye’ye sığınan Talal Silo gözler önüne serdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşı fırsata çevirerek tek taraflı kantonlar ilan eden PKK’nın Suriye kolu YPG’ye en büyük destek HDP’li belediyelerden geldi. HDP’nin Suriye PKK’sı ile ilişkisine dair tanıklıklarını anlatan Silo, PKK/PYD/YPG’ye düzenli nakdi yardımlar, militan geçişi, sağlık desteği, korsan kantonlara araç-gereç temini, eğitim-kültür gibi çeşitli başlıklarda milyonlarca dolarlık transferin HDP eliyle yapıldığını kaydetti. Talal Silo, terör örgütüyle kirli trafiği şu sözlerle anlattı:

Bölgelerin altyapı işleri HDP'den

“Orada kaldığım süre içerisinde onlarca HDP heyetini ağırladım, yardım teslimatlarına şahitlik ettim. Haseke’de HDP’li belediyelerin yardım işleri ile ilgili Destek Koordinasyon Birimi kurulmuştu. Birim sorumluları olarak Dejvar, Hikmet Habib ve Emced Osman isimli şahıslar görev yapıyordu. Kamışlı, Amude, Ayn el-Arab, Dırbesiye, Tel Abyad, Rasulayn bölgelerinde asfalt, itfaiye, elektrik, yol yapımı, ilaçlama gibi alanlarda kullanılan 300’den fazla araç doğrudan Halkın Demokrasi Partisi tarafından yönetilen belediyelerden gelen araçlardı. Haseke’de yalnızca araç temini ile ilgili Sivar isimli bir PKK elemanı görev yapıyor. Görevi, sahada ihtiyaç duyulan araç-gereç listesini Diyarbakır’da bulunan Koordinasyon Birimi HDP sorumlusuna ulaştırmak.”

"Her belediye Hazine payını PKK'ya ödüyordu"

“Suriye’de oluşturulan PKK koridoruna destek temini kapsamında Koordinasyon Birimi tarafından ‘ortak havuz’ oluşumuna gidildi. HDP’li belediyelere hazineden aldığı pay ve sahip olduğu kaynaklar çerçevesinde ödeme planları çıkarılıyor. En küçük bir beldeden büyükşehirlere kadar her belediye bu payı aylık olarak düzenli bir biçimde ödüyordu. Belirli aralıklarla Suriye sınırından kaçak olarak ya da Irak üzerinden Kamışlı bölgesine getirilen HDP’li yöneticilerle durum değerlendirmesi yapılıyordu. Ayrıca yeni oluşturulan sözde yerel meclislerin çalışmaları bu ekip tarafından inceleniyor, yapılması gerekenler ve eksiklikler tespit ediliyordu. HDP-PKK arasındaki işbirliği ağı halen sürmekte.”

"HDP'den örgüte eleman bulması isteniyordu"

“PKK, DEAŞ’ın Ayn el-Arab saldırısı sonrası yeni bir boyuta evrildi. ABD ve Batılı ülkelerin desteği olağanüstü arttı. Örgütten sürekli militan sayısını çoğaltması isteniyordu. Bu süreçte Suriye içerisinden adam devşirme imkanı olmadığı için HDP’den sürekli yeni eleman bulması isteniyordu. Sınırda kazılan gizli tüneller ve 15 Temmuz darbesi öncesi sivil ve resmi işbirlikçi görevlilerden sağlanan destekle gruplar halinde bölgeye yeni militanlar geliyordu. Tüm HDP teşkilatları Suriye için militan çalışması yürüttü. Türkiye’nin farklı bölgelerinden eğitim amaçlı getirilen teröristler HDP tarafından Suriye PKK’sına teslim ediliyorlar. Yine Türkiye içerisinde eylem amaçlı görevlendirilen teröristler de sınırda HDP tarafından belirlenen isimlerce teslim alınıyor ve eylem mahalline götürülüyorlar. Benim örgütten ayrılma sürecimden sonra da bu ilişki ağının yeni boyutlar kazanarak devam ettiğini biliyorum.”

Tünel kazmaya devam ediyorlar

PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusundaki sınır bölgelerinden çıkarılmasına ilişkin mutabakata varılan ABD ile yeni safha bugün başlıyor. İnsansız hava aracı ve helikopterlerin müşterek uçuşu sonrası Türkiye ile ABD askerlerinin ortak kara devriyesi bugün icra edilecek. Bu amaçla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekât Merkezi binasına dün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait çok sayıda zırhlı araç geldi. Yıkanıp temizlenen ve Türk bayraklarıyla süslenen araçlarda görevli özel birliklerin Suriye kuzeyindeki kentlerde Amerikan askerleriyle birlikte ortak devriye turuna çıkması bekleniyor.

Teröristlerin hudut hattını boşaltacaklarına dair Ankara'ya taahhütte bulunan ancak terör örgütüne cephane-silah sevkiyatına devam eden Washington tarafı ise Fırat'ın doğusuna ilişkin uzlaşmayı Münbiç süreci gibi oyalama taktiğine dönüştürdü. Zira sınır kentlerinde tünel-mevzi kazmaya devam eden PKK'lılar Akçakale'deki Müşterek Harekât Merkezi’nden bile görülebiliyor.

Türkiye sınırında devriye atıyolar

Akçakale'ye komşu Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde silahlarıyla dolaşan PKK/YPG'li teröristler, sınırdan net bir şekilde izlenebiliyor. Çevresinde kazılı hendeklerin halen kapatılmadığı Tel Abyad'daki yüksek binaların neredeyse tamamının çatılarına kum torbaları ile siperler oluşturulmuş durumda. Siperlerle tahkim edilen binaların çatılarında görülen teröristler, aynı zamanda Türkiye sınırına yakın bölgelerde kurdukları kontrol noktalarında silahlarıyla nöbet tutup devriye amaçlı dolaşıyor. Ankara ile Washington arasındaki güven bunalımını daha da derinleştiren bu durumun ne kadar daha süreceği merak konusu.

"HDP'li belediyeler olduğu sürece güvendeyiz"

Terör örgütü içerisinde bulunduğu sırada pek çok kritik toplantıya katıldığını belirten Talal Silo, şunları söyledi: “Şahin Cilo, Elder Halil, İlham Ahmed gibi isimler ‘sınırın Türkiye tarafından HDP’li belediyeler olduğu sürece burada güvendeyiz. Her türden yardım alıyoruz. Aramızda herhangi bir kısıtlama ve sınır yok. Biz de ihtiyaç durumunda onlara destek veriyoruz’ diye konuşuyorlardı. Suriye tarafının desteğine 2016 yılında canlı şahitlik ettim. HDP yönetiminden gelen bir istek dahilinde bir dönem Şahin Cilo’nun özel korumalığını yapan Heval Hasan (Kahraman) kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye’ye girdi. HDP’nin ‘sorun çıkarıyor’ dediği bir askeri birliğe yönelik büyük çaplı bir canlı bomba eylemi gerçekleştirdiler. PKK yardımların bedelini böyle ödüyordu. Suriye’de yaralanan PKK’lılar ise sınırdaki yeraltı tünelleri vasıtasıyla Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’e getirilip buralardaki sağlık merkezlerinde tedavi edildikten sonra yeniden cepheye yollanıyordu. Kaçak merkezlerin tüm masrafları HDP tarafından karşılanıyordu.”