YPG'nin diktiği Noel ağacını cayır cayır yaktılar
Terör örgütü YPG'nin Kobani'de diktiği 'Noel ağacı' kent sakinleri tarafından ateşe verildi. Teröristler, ağacı kimin yaktığını bulmak için çalışma başlattı.
YPG'ye bağlı idarenin Ayn el Arap'ta (Kobani) diktiği Noel ağacı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Birkaç gün önce bölgede PKK'nın Suriye yapılanması YPG'ye bağlı yerel yönetim birimlerince dikilen ağaç, geçtiğimiz gece alev alarak yandı.
Şehir merkezinde bulunan ağacın kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı ifade edilirken, YPG'nin olayın arkasında kimin olduğunu tespit etmek için çalışma başlattığı rapor edildi.
2012 yılından bu yana YPG kontrolünde bulunan kent merkezi, PKK'nın Suriye yapılanması olan örgütün kontrolünde bulunan sembolik kentler arasında gösteriliyor.
Ağacın, bölgede YPG'nin yönetiminden ve uygulamalarından rahatsız olan kent sakinlerince kundaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Mepa News