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YPG'li teröristler Suudi gazetesine konuştu: Ülkenin topraklarını koru, biz size yardım edeceğiz

Suudi Arabistan medyasına konuşan terör örgütü YPG, Suriye hükümetini ülkenin sınırlarını ve topraklarını Türkiye'ye karşı korumaya çağırarak Esed Rejimi ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

16 Aralık 2018 Pazar 01:29
YPG'li teröristler Suudi gazetesine konuştu: Ülkenin topraklarını koru, biz size yardım edeceğiz

Suudi Arabistan'a ait Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine konuşan YPG'nin sözde Genel Komutanı Sipan Hemo, "Türkiye, kazanımlarımızı yok etmek için her türlü çabayı sarf ediyor ve bunu öncelikli işi olarak görüyor. Güçlerini sınıra sevk etti ve Suriye'nin içini bombaladı" dedi.

YPG'den Esed'e çağrı: Ülkenin topraklarını koruyun, biz size yardım ederiz

Esed rejimine 'ülkenin topraklarına koruma' çağrısı yapan Hemo, "Eğer hazırlarsa, biz sınırları koruma mekanizmalarını ve Türkiye'ye karşı iş birliğini konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Zeytin Dalı'ndaki gibi yine geliyor"

Türk istihbarat yetkililerinin, Suriye muhalefetiyle toplantı yaptığını öne süren Hemo, Zeytin Dalı operasyonundaki gibi yeni bir operasyona hazır olmalarını istediklerini iddia etti.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 01:29
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