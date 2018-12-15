0553 313 94 23

YPG'li teröristler mezarlarını kazarken görüntülendi

Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı hendek kazıyor.

15 Aralık 2018 Cumartesi 20:25
YPG'li teröristler mezarlarını kazarken görüntülendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel ve hendek kazmaya başladı. 

Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezinde iş makineleri ve kazma, kürekle hendek kazan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı İHA ve SİHA'ların görüşünü engellemek için hendeklerin üzerini zaman zaman brandalarla kapatıyor.

Şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı öğrenilen teröristlerin ilçe merkezinin çeşitli noktalarında bubi tuzakları kurduğu ve halkın üzerinde baskı kurarak kendilerine katılmaya zorladıkları iddia ediliyor.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 20:25
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Şanlıurfa
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Ceylan
  6. Ceylanpınar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özbekistan metan gazından sentetik yakıt üretecek
    1. Özbekistan metan gazından sentetik..
    2. MKE Ankaragücü'nde teknik direktör..
    3. Filistin yönetimi ve Arap Birliği..
    4. Medipol Başakşehir sahasında yine..
    5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    6. Kassam Tugaylarından Gazze'de askeri..
    7. Ukrayna Kilisesi bağımsızlığını ilan..
    8. Hamas'tan "ev yıkarak halkın iradesini..
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. Medipol Başakşehir, Galatasaray ile..
    11. Ukrayna'da birleşik bağımsız kilise..
    12. Ürdün, Avustralya'nın Kudüs kararını..
    13. Bakan Kurum o konutların temelini..
    14. Tottenham uzatmalarda kazandı
    15. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    16. Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
    17. YPG'li teröristler mezarlarını..
    18. Hentbol: Toplu sonuç
    19. Kuzey Amerika'nın en büyüğü bulundu!..
    20. Voleybol Efeler Ligi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak