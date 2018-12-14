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YPG'li İngiliz ajan terörist, Türkiye'den kaçtı!

Suriye'de terör örgütü YPG'ye katılan ve terör faaliyetleri göstermesi nedeniyle Türkiye'de yargılanarak 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Joe Robinson, yasadışı yollarla gizlice ülkesi İngiltere'ye kaçtı.

14 Aralık 2018 Cuma 20:32
YPG'li İngiliz ajan terörist, Türkiye'den kaçtı!

Cezasının temyiz mahkemesinde değerlendirilmesi sürecinde şartlı tahliye edilen Joe Robinson, BBC'ye konuştu.

Türk makamlarının izni olmaksızın Türkiye'yi terk ettiğini doğrulayan Robinson, "Bu suçlamaları ve verilen cezayı kabul edemezdim. Ben suçlu değilim" dedi.

İngiltere ordusuna mensup eski bir asker olan 25 yaşındaki Robinson, "Bu meseleye kendim çözüm bulmaya ve insan haklarımı geri almaya karar verdim. Zor bir karardı" diye konuştu.

Robinson 2017 yılının Temmuz ayında nişanlısı Mira Rojkan ile birlikte Türkiye'de tatil yaparken tutuklandı. Yargılanması sırasında Suriye'de DAEŞ'e karşı çatışmalara katılmadığını, gönüllü sağlık görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Türkiye'de 1,5 yıl boyunca büyük sıkıntılar çektiğini, cezaevinde 4 ay tam bir tecritte tutulduğunu belirterek, "Türkiye'de işlemediğim suçlardan yargılandım. Suçlamaları ve verilen cezayı destekleyecek hiçbir kanıt yoktu" dedi.

İngiltere'de yasaklı değil

Terör örgütü YPG, İngiltere'de yasaklı değil. Son yıllarda birçok İngiltere vatandaşının, yetkililerin karşı yönde tavsiyelerine rağmen bölgeye giderek gönüllü olarak bu güce katıldıkları biliniyor.

Joe Robinson da 2015 yılında Suriye'den döndüğünde İngiliz polisi tarafından sorgulanmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:48
  1. Mira Rojkan
  2. İngiltere
  3. terör örgütü YPG
  4. Joe Robinson

YORUM YAZ

  • KanunîKanunî12 dk önce
    Deniz Yücel 'i gõnderdiniz, papazı gönderiniz , ingilizi kaçırdınız..... Alaaddin çakıcı !!!!!!!
  • HalilHalil24 dk önce
    Bu adam ypğ de görev mi yapmış sıkın gizlice kafasına bakalım başka ajanlar gelebiliyor mu.ulan bir çocuk ekmek çalsa 10 sene adam hain ajan vatanımızda gözü var siz elinizden kaçırıyorsunuz
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