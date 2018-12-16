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YPG'den Türkiye'ye karşı hain plan! 'Esed ile her türlü iş birliğine hazırız'

Türkiye ile ilgili küstah ve haddi aşan açıklamalar yapan terör örgütü YPG'nin Sözde Genel Komutanı Sipan Hemo, Suriye hükümetini ülkenin sınırlarını ve topraklarını Türkiye'ye karşı korumaya çağırarak Şam'la iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

16 Aralık 2018 Pazar 11:17
YPG'den Türkiye'ye karşı hain plan! 'Esed ile her türlü iş birliğine hazırız'

Suudi Arabistan'a ait Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine konuşan YPG'nin Sözde Genel Komutanı Sipan Hemo, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu. Hemo, "Türkiye, Kürtlerin kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı sarf ediyor ve bunu öncelikli işi olarak görüyor. Güçlerini sınıra sevk etti ve Suriye'nin içini bombaladı" dedi.

Diktatör Esed'e çağrı yaptı

Suriye'deki diktatör Esed Yönetimine'ülkenin topraklarına koruma' çağrısı yapan Hemo, "Eğer hazırlarsa, biz sınırları koruma mekanizmalarını ve Türkiye'ye karşı iş birliğini konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Türk istihbarat yetkililerinin, Suriye muhalefetiyle toplantı yaptığını öne süren Hemo, Zeytin Dalı operasyonundaki gibi yeni bir operasyona hazır olmalarını istediklerini iddia etti.

(Sputnik)

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:17
  1. Suriye
  2. YPG
  3. YPG Genel Komutanı Sipan Hemo
  4. Diktatör Esed rejimi
  5. Küstah açıklamalar
  6. Türkiye'ye karşı hain plan

YORUM YAZ

  • Ahmet Öztürk Ahmet Öztürk 23 dk önce
    Oyalandıkça strateji belirliyorlar reis neyi bekliyor, Suriye ordusunun pkk ya koruması için FIRATIN doğusunu gelmesinimi bekliyor
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