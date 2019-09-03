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YPG'den Azez'e saldırı

YPG/PKK ve ÖSO arasında, örgütün Azez’in güneyine sızma girişiminde bulunması neticesinde çatışmalar yaşandı.

03 Eylül 2019 Salı 10:49
YPG'den Azez'e saldırı

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez’in güneyinde işgal ettiği Meranaz köyünden sızma amaçlı saldırılar düzenledi. 

Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ÖSO'dan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

TSK OBÜSLERİ VURDU

Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) sabah saatlerinde Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı. 

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. 

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor. 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:49
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